Prefeitura de Niterói e o Ministério da Saúde iniciam atendimento na unidade móvel do programa 'Agora Tem Especialistas'

A Prefeitura de Niterói e o Ministério da Saúde deram início, na manhã desta sexta-feira (16), a uma grande mobilização para ampliar o acesso da população a consultas, exames e cirurgias: o atendimento na carreta de saúde do programa 'Agora Tem Especialistas'.

A unidade móvel leva atendimento médico especializado, com a oferta de consultas, exames como mamografia e ultrassonografia e até cirurgias, com o objetivo de reduzir filas e o tempo de espera no SUS, aproximando os serviços de saúde especializada da população.

Em Niterói, a carreta do Ministério da Saúde ficará instalada no Mercado Municipal por aproximadamente 30 dias, realizando exames de tomografia, mediante encaminhamento da Central de Regulação do município. Os atendimentos ocorrerão de segunda a sábado, das 7h às 17h.

Presente no evento, o Ministro de Estado de Saúde substituto, Adriano Massuma, afirmou que a expectativa é realizar mais de mil exames de tomografia nesta carreta.

"Essas inovações que estamos realizando são muito importantes. O Sistema Único de Saúde (SUS) brasileiro hoje está estabelecendo uma parceria com estabelecimentos privados para ampliar a oferta de atendimentos, por meio daquilo que o gestor local identifica como sua maior necessidade, e assim a gente faz esse contrato. A expectativa é realizar mais de mil exames de tomografia nesta carreta, e é muito importante o acompanhamento do Conselho Municipal de Saúde em todas as etapas, para garantir qualidade de todas ações realizadas", iniciou Massuma.

"Esse programa é uma das maiores revoluções que estamos fazendo no SUS. Hoje mais de 40 carretas estão percorrendo todo o Brasil para levar atenção especializada. Temos carretas como essa, que está em Niterói, de tomografias, e temos também outras para cirurgias oftalmológicas e para cuidado da saúde da mulher [...] E esse ano vamos chegar em 150 carretas percorrendo todo o país. Já começamos a ver os resultados da diminuição de filas, redução de tempo de espera [...] Hoje a gente celebra, quando sai uma carreta e podemos ver a fila zerada, celebramos que a população possa ter o diagnóstico feito no tempo certo e celebramos o trabalho realizado, os avanços que conseguimos conquistar ao longo desses três primeiros anos do presidente Lula, dando passos firmes e concretos pra que a gente tenha um sistema de saúde cada vez mais forte e que ofereça atendimento de qualidade à nossa população", completou o Ministro substituto.