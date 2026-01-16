Prefeitura realiza alterações no trânsito para ensaio da Porto da Pedra; confira

As intervenções serão temporárias, tendo início às 18h e seguindo até o fim do evento - Foto: Divulgação/Prefeiturta de São Gonçalo

As intervenções serão temporárias, tendo início às 18h e seguindo até o fim do evento - Foto: Divulgação/Prefeiturta de São Gonçalo

Secretaria de Meio Ambiente e Transportes da Prefeitura de São Gonçalo publicou no Diário Oficial desta quinta-feira (15) um esquema especial de trânsito para o próximo domingo (18), quando acontecerá o ensaio de Unidos do Porto da Pedra, no Centro de São Gonçalo. As intervenções serão temporárias, tendo início às 18h e seguindo até o fim do evento. Confira as mudanças a seguir:

As ruas Dr. Feliciano Sodré e Dr. Nilo Peçanha ficarão interditadas no trecho compreendido entre as ruas Salvatori e General Antônio Rodrigues. Durante a interdição, o trânsito de carros no sentido Centro e Estrela do Norte será desviado para a Rua Salvatori, seguindo pela Rua Aluísio Neiva e pela Rua General Antônio Rodrigues. As ruas Aluísio Neiva e General Antônio Rodrigues terão sentido único de circulação (para o Centro e Estrela do Norte).

As ruas Coronel Rodrigues, João de Souza, Eduardo Vieira de Souza, Travessa Jorge Soares e Antônio Santos Figueiredo terão interdição no cruzamento com a Rua Dr. Nilo Peçanha, em regime de sentido duplo de circulação.

Será proibido o estacionamento de veículos nas ruas Dr. Feliciano Sodré, Dr. Nilo Peçanha, Aluísio Neiva, General Antônio Rodrigues e Salvatori. Os veículos que estiverem estacionados nessas vias estarão sujeitos à remoção, conforme previsto no artigo 181 do Código de Trânsito Brasileiro (CTB).