Rio de Janeiro registra número recorde de atendimentos médicos devido ao calor excessivo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 15 de janeiro de 2026 - 11:13
Nas primeiras duas semanas de 2026, devido às elevadas temperaturas no estado do Rio de Janeiro. Houve um número recorde de registros de pessoas a procurarem atendimento médico por problemas relacionados ao calor, segundo balanço divulgado por órgãos de saúde estaduais e municipais. 

De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ), entre os dias 1º e 13 de janeiro, 2.072 pacientes foram atendidos nas unidades de pronto atendimento (UPAs) com sintomas associados ao calor intenso como, dor de cabeça, náuseas, tontura, desidratação e outros quadros típicos do calor extremo um aumento de 7,3% em relação ao mesmo período de 2025. 

Na capital fluminense, o Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde registrou 3.119 atendimentos possivelmente ligados ao calor entre os dias 9 e 13 de janeiro, o que indica um crescimento de 26,84% em comparação com a média histórica de anos anteriores para os mesmos dias. 

As autoridades de saúde alertam a população para os riscos da exposição prolongada ao sol e recomendam medidas preventivas, como manter a hidratação, evitar horários de pico de calor e observar sinais que exijam atendimento imediato.

