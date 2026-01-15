Rio de Janeiro registra número recorde de atendimentos médicos devido ao calor excessivo
Nas primeiras duas semanas de 2026, devido às elevadas temperaturas no estado do Rio de Janeiro. Houve um número recorde de registros de pessoas a procurarem atendimento médico por problemas relacionados ao calor, segundo balanço divulgado por órgãos de saúde estaduais e municipais.
De acordo com a Secretaria de Estado de Saúde do Rio (SES-RJ), entre os dias 1º e 13 de janeiro, 2.072 pacientes foram atendidos nas unidades de pronto atendimento (UPAs) com sintomas associados ao calor intenso como, dor de cabeça, náuseas, tontura, desidratação e outros quadros típicos do calor extremo um aumento de 7,3% em relação ao mesmo período de 2025.
Na capital fluminense, o Centro de Inteligência Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde registrou 3.119 atendimentos possivelmente ligados ao calor entre os dias 9 e 13 de janeiro, o que indica um crescimento de 26,84% em comparação com a média histórica de anos anteriores para os mesmos dias.
As autoridades de saúde alertam a população para os riscos da exposição prolongada ao sol e recomendam medidas preventivas, como manter a hidratação, evitar horários de pico de calor e observar sinais que exijam atendimento imediato.