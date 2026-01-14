Vídeo : Chuva de Granizo e pancadas de chuva marcam virada do tempo em São Gonçalo

O tempo virou na cidade de São Gonçalo. Moradores relatam e mostram vídeos chuvas fortes atingindo a cidade nesta quarta-feira (14), inclusive com chuvas de granizo em Vista Alegre, Alcântara e Pavuna.

Algo que marcou os locais foi o impacto da chuva, que chegou muito forte, junto com rajadas de vento, mudando completamente o tempo na região. Alguns bairros impactados por essa mudança foram o Barracão, Coelho e Porto Novo.

Em uma publicação nas redes sociais, a Defesa Civil da cidade atualizou o alerta do tempo para o estágio 2, de observação por conta das fortes chuvas e ventos que estão atingindo a cidade. O comunicado afirma que existe o risco de impacto ou agravamento da situação climática.

Segundo o portal Climatempo, a previsão do tempo para esta quarta já existia de 53% para pancadas de chuva à tarde, se dissipando após as 16 horas. Além da chuva, a máxima de 32°C e mínima de 23°C, com muitas nuvens à noite.





Chuva de Granizo em Alcântara

Autor: Reprodução





Forte chuva e vento no Barracão

Autor: Reprodução





Chuva forte na Pavuna

Autor: Reprodução

Em caso de emergência , ligue para os números : 199 ou (21) 98737-0807 (Defesa Civil) ou 193 (Bombeiros).