Marvel All Stars conquista título brasileiro no Cheerleading e confirma protagonismo nacional

Em meio a saltos, piruetas e formações sincronizadas que empolgaram o público, a Brave All Winners, do ginásio Marvel All Stars (Niterói/RJ), confirmou seu alto nível técnico e conquistou o título nacional da categoria Coed 2 no Campeonato Brasileiro Vizzela de Cheerleading 2025, realizado em 29 de novembro, em Lagoa Santa (MG). A competição é organizada pela Confederação Brasileira de Cheerleading Desportivo (CBCD) e reúne algumas das equipes de maior rendimento do país.

Ao todo, quatro categorias foram disputadas nesta edição. Os campeões foram:

All Girl 1 – Itabira Golden Star

All Girl 2 – Royal Cheer Rio Lady Rain

Coed 2 – Marvel Brave All Winners

Coed 3 – Arkhaios Ferocity

A vitória confirma a evolução técnica da Marvel All Stars, que completa 10 anos de atuação e se consolida como um dos mais estruturados polos do cheerleading no estado do Rio de Janeiro. O ginásio é comandado pelo Head Coach Leandro Rente, atleta e treinador experiente, com passagem pela comissão técnica da Seleção Brasileira de Cheerleading entre 2015 e 2017.

A preparação do Brave All Winners ficou sob responsabilidade da coach Julia Lemos, que acumula mais de 13 anos de experiência na modalidade e diversas participações no Team Brazil. Em 2024, ela também levou a equipe Fusion ao título internacional do The Experience Chile, na categoria Coed 3.2.

Treinamento e estratégia

A equipe vencedora foi preparada pela coach Julia Lemos, referência nacional com mais de uma década de atuação e presença recorrente na Seleção Brasileira de Cheerleading. O ginásio é comandado pelo Head Coach Leandro Rente, que integrou a comissão técnica da Seleção entre 2015 e 2017.

A formação do Brave All Winners muda anualmente, de acordo com o desenvolvimento dos atletas. Para o campeonato de 2025, foi realizada uma seletiva interna com até 24 vagas. Após a escolha dos atletas, foram necessários apenas dez treinos específicos para a construção da rotina apresentada no Brasileiro.

“São atletas que já treinam diariamente. O trabalho foi organizar a equipe, definir a coreografia e ajustar a execução”, explica Leandro Rente.

Na categoria Coed 2, duas equipes competiram diretamente pelo título. A rotina da Marvel All Stars garantiu a maior pontuação e assegurou o primeiro lugar.

Impacto e reconhecimento

A conquista representa não apenas um resultado esportivo, mas também uma oportunidade de crescimento para os atletas.

“Foi uma vitória importante. Muitos investem recursos próprios no esporte. Com a possibilidade do Bolsa Atleta de Niterói, eles finalmente podem receber um incentivo direto”, afirma o treinador.

Cheerleading: um esporte misto e em expansão

O cheerleading é composto por acrobacias, dança, pirâmides, saltos e sincronismo. Apesar da imagem popular ligada à animação de torcida, o cheerleading competitivo exige alto nível técnico, força, coordenação e trabalho coletivo.

Leandro destaca que se trata de um dos únicos esportes em que homens e mulheres competem juntos, principalmente nas categorias Coed.

“Qualquer pessoa pode praticar. Temos crianças, adolescentes e adultos. Não existe um único padrão físico: cada habilidade encontra sua função dentro da equipe”, explica o treinador.

Estrutura do ginásio e relevância nacional

Fundado em 2015, o ginásio evoluiu de treinos informais para uma estrutura profissional, tornando-se referência no estado e acumulando resultados expressivos em competições nacionais e internacionais.

Com o título brasileiro de 2025, a Marvel All Stars reforça sua posição no cenário do cheerleading competitivo e amplia suas perspectivas para os campeonatos da próxima temporada.