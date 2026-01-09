Cidade do Rio de Janeiro atinge o nível do Protocolo de Calor 2

O maior volume diário de atendimentos ocorreu em 26 de dezembro - Foto: Divulgação/Fernando Frazão/Agência Brasil

Com temperaturas acima de 36°C, a cidade do Rio de Janeiro atingiu o segundo nível do Protocolo de Calor (CALOR 2). O estágio é o segundo dos cinco níveis e significa que o município enfrenta temperaturas superiores a 36°C por um ou dois dias consecutivos e por quatro horas ou mais.

Os níveis de calor adotados pela Prefeitura do Rio de Janeiro foram definidos a partir da combinação da temperatura média da cidade e da umidade relativa do ar, ou seja, do Índice de Calor.

As temperaturas permanecem elevadas entre o sábado e a terça-feira (13).

Os principais danos à saúde causados pelo calor incluem:

- Estresse térmico

- Suor em excesso (regula temperatura, mas pode causar desidratação)

- Insolação (pode acontecer inclusive na sombra)

- Alterações no metabolismo (pressão arterial e descompensação cardiovascular)

- Ressecamento de olhos e pele, além de irritação no nariz, em casos de baixa umidade do ar

- Queimaduras

Devido as temperaturas elevadas, muitos vão em busca de se refrescar nas praias cariocas, gerando grande movimentação desde cedo. Manter-se hidratado é essencial nessa época do ano.

