Primeiro ciclone extratropical de 2026 deve provocar instabilidade em algumas regiões do Brasil
De acordo com meteorologistas, o fenômeno vai impactar especialmente a região Sul
Um sistema de baixa pressão associado à formação do primeiro ciclone extratropical do ano deve influenciar o clima em algumas regiões do Brasil neste fim de semana, trazendo chuvas, ventos e instabilidade atmosférica em parte do país.
De acordo com meteorologistas, o fenômeno vai impactar especialmente a região Sul, onde há risco elevado de temporais, com chuva forte, rajadas de vento mais intensas e possibilidade de queda de granizo.
A Defesa Civil da região Sul já emitiu o alerta para a população de algumas regiões do estado. Nesta sexta-feira (09), principalmente ao longo da tarde, há previsão de tempestades severas. No sábado (10), há previsão de temporais isolados em todo o estado, com exceção do extremo oeste. A tendência é que, no domingo (12), temporais isolados ocorram apenas no norte e nordeste do Estado.
O ciclone extratropical deverá atingir diretamente os seguintes estados:
- Rio Grande do Sul
- Santa Catarina
- Paraná
- Mato Grosso do Sul
- São Paulo
Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão que giram em torno de um centro, formando nuvens densas e chuvas fortes. Eles podem trazer, ventos fortes, temporais e até granizo em áreas isoladas.