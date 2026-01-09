Primeiro ciclone extratropical de 2026 deve provocar instabilidade em algumas regiões do Brasil

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão que se formam em latitudes médias e costumam estar associados a frentes frias - Foto: Reprodução/Pixabay

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão que se formam em latitudes médias e costumam estar associados a frentes frias - Foto: Reprodução/Pixabay

Um sistema de baixa pressão associado à formação do primeiro ciclone extratropical do ano deve influenciar o clima em algumas regiões do Brasil neste fim de semana, trazendo chuvas, ventos e instabilidade atmosférica em parte do país.

De acordo com meteorologistas, o fenômeno vai impactar especialmente a região Sul, onde há risco elevado de temporais, com chuva forte, rajadas de vento mais intensas e possibilidade de queda de granizo.

A Defesa Civil da região Sul já emitiu o alerta para a população de algumas regiões do estado. Nesta sexta-feira (09), principalmente ao longo da tarde, há previsão de tempestades severas. No sábado (10), há previsão de temporais isolados em todo o estado, com exceção do extremo oeste. A tendência é que, no domingo (12), temporais isolados ocorram apenas no norte e nordeste do Estado.

O ciclone extratropical deverá atingir diretamente os seguintes estados:

- Rio Grande do Sul

- Santa Catarina

- Paraná

- Mato Grosso do Sul

- São Paulo

Os ciclones extratropicais são sistemas de baixa pressão que giram em torno de um centro, formando nuvens densas e chuvas fortes. Eles podem trazer, ventos fortes, temporais e até granizo em áreas isoladas.