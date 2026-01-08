Vazamento no Sistema Guandu afeta abastecimento de água no Grande Rio

Um vazamento identificado no Sistema Guandu, em Nova Iguaçu, provocou redução na produção de água tratada e impactou o abastecimento em áreas do Grande Rio. O problema ocorreu na Estação de Tratamento de Água (ETA) Guandu, operada pela Cedae, responsável por abastecer grande parte da Região Metropolitana do Rio de Janeiro.

Durante a execução do reparo, o sistema operou com 50% da capacidade, sem interrupção da produção de água. O reparo foi concluído na madrugada desta quinta-feira, às 2h, permitindo a retomada total da operação nas primeiras horas da manhã.



O Sistema Guandu voltou a operar com 100% da capacidade às 7h31 desta quinta-feira (08).

Em razão do período de redução, a Cedae recomenda o uso consciente da água nas próximas horas. As concessionárias que recebem a água tratada pelo sistema também orientam a população a economizar água e priorizar o uso para atividades essenciais.

O Sistema Guandu abastece cerca de 9 milhões de pessoas, incluindo moradores da capital e de municípios da Baixada Fluminense, como Nova Iguaçu, Duque de Caxias, Nilópolis, Mesquita, Belford Roxo e São João de Meriti. Com a queda na produção, alguns bairros podem registrar baixa pressão nas torneiras ou interrupções temporárias no fornecimento, especialmente em regiões mais altas ou distantes dos centros de distribuição.