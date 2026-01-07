'Gabigol' e 'Arrascaeta' do Mangue são presos enquanto denunciavam e recolhiam lixo em manguezal de Niterói; Vídeo

O influenciador afirma que foi ao local após receber uma denúncia sobre a quantidade de lixo no mangue - Foto: Reprodução/Redes sociais

Conhecidos por publicarem vídeos nas redes sociais relacionados ao tema manguezal e sua respectiva proteção e conservação, os influenciadores Marcos Paulo Pereira da Silva, o "Gabigol do Mangue" e Diego Rocha de Andrade, o "Arrascaeta do Mangue", foram detidos e conduzidos à delegacia, junto a outras duas pessoas, durante uma ação de fiscalização ambiental realizada no Parque Estadual da Serra da Tiririca, em Niterói, nessa terça-feira (06), conduzida por agentes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio do programa Segurança Presente. Eles foram encaminhados à 81ª DP (Itaipu), onde prestaram esclarecimentos e foram liberados em seguida.

Segundo o Inea, o grupo foi abordado durante uma vistoria na unidade de conservação, área classificada como de proteção integral, após indícios de possível captura de caranguejos da espécie Uça, atividade que não é permitida nesse tipo de área ambientalmente protegida. Os influenciadores negam qualquer tipo de prática ilegal e garantem que estavam no local realizando a coleta de lixo no mangue após denúncia de seguidores nas redes sociais.

"A gente nunca tinha vivido isso. Fomos lá atrás de uma denúncia de seguidores nas redes sociais que diziam que havia um "lixão" dentro do manguezal. E aí fizeram essa covardia com a gente. São milhões de reais em dinheiro público ejetados em uma reserva e um descaso desse", afirmou Marcos, "Gabigol do Mangue".





Denúncias sobre o mangue

Apoiados pelo Deputado Estadual Carlos Minc (PSB/RJ), que é ex-Ministro do Meio Ambiente no governo Lula (2008-2010) e ex-Secretário do Meio Ambiente do Rio de Janeiro, atuando ativamente na defesa ambiental, e pelo advogado Daniel Vargas, os influenciadores publicaram um vídeo nas redes sociais, na saída da delegacia, onde é exposto, segundo o advogado, todo o ocorrido que resultou na detenção dos mesmos.

No vídeo, o advogado afirma que ambos foram presos "injustamente", enquanto filmavam uma quantidade imensa de lixo em manguezal de Niterói. "Eles foram surpreendidos por guardas que alegam que eles estavam fazendo pesca de caranguejo, o que desmentido e resolvido na delegacia".

"É importante mostrar que o trabalho deles, na verdade, é de extrema importância, principalmente ao fazer essa denúncia, de uma quantidade enorme de lixo aqui na região da Serra da Tiririca, região onde temos o Parque da Serra da Tiririca em Niterói. Queria deixar claro que os dois não estavam efetuando pesca de caranguejo na região, estavam lá denunciando uma quantidade gigantesca de lixo que não está sendo limpa pelo poder público", afirmou Daniel Vargas.

Em uma publicação na rede social X (antigo twitter), Carlos Minc também saiu em defesa dos influenciadores, alegando que o trabalho realizado pelos mesmos é feito de maneira sistemática, com foco na soltura de caranguejos capturados em outras áreas, até mesmo em Angra dos Reis.

"Ele estava sendo acusado de caçar caranguejo ilegalmente durante o período do defeso, o que não era verdade. O advogado comprovou que as acusações eram injustas e infundadas, garantindo a liberação do nosso parceiro. Após ser solto, Gabigol continua denunciando a sujeira nos manguezais. Já fizemos contato com a Uerj de São Gonçalo e com grupos ambientalistas de Niterói e São Gonçalo para apoiar o trabalho voluntário de coleta de lixo e incentivar a educação ambiental. Todo lixo jogado nos rios e nas praias acaba sendo levado pela maré para dentro dos manguezais, o que representa uma ameaça grave a esses ecossistemas, responsáveis pela reprodução da vida na Baía de Guanabara e em muitas outras áreas", declarou o Deputado Estadual.