Corpo de adolescente desaparecido no mar de Copacabana é encontrado pelos Bombeiros

O corpo do adolescente que havia desaparecido no mar de Copacabana, foi encontrado ontem (6), próximo ao Posto 3. A vítima foi levada para o Instituto Médico Legal (IML), no Centro do Rio, que confirmou no fim da noite tratar-se de Luiz Gabriel de Souza Silva, de 14 anos. O jovem estava desaparecido desde o dia 31 de dezembro.

Luiz Gabriel era morador de Campinas, no interior de São Paulo, e se encontrava na praia da Zona Sul quando desapareceu. Segundo o Corpo de Bombeiros, ele estava brincando com uma prancha infantil próximo à faixa de areia, na altura do Posto 2, quando foi atingido por uma forte arrebentação e acabou submergindo.

O chamado para o resgate foi registrado às 11h37 do último dia do ano, acionando o Grupamento Marítimo de Copacabana. Desde então, as buscas mobilizaram uma grande operação, com o uso de mergulhadores, motos aquáticas, drones e aeronaves.

Após a localização do corpo nesta terça-feira, os procedimentos de remoção foram realizados e o adolescente encaminhado ao IML para identificação oficial. O caso encerra seis dias de buscas intensas na orla de Copacabana.

