Detran RJ divulga calendário anual de licenciamento de veículos em 2026

O documento digital de licenciamento poderá ser acessado pelo aplicativo CNH do Brasil - Foto: Divulgação/ Detran RJ

O Detran RJ informa que está disponível o calendário para o licenciamento anual de veículos em 2026. De acordo com a Portaria 6982, publicada no Diário Oficial do Estado, o cronograma será dividido em três datas; Final de placa 0, 1 e 2 até 31/05/2026; final de placa 3, 4 e 5 até 30/06/2026 e final de placa 6, 7, 8 e 9 até 31/07/2026.

Até o encerramento destes prazos, o documento de licenciamento de 2025 estará válido. Motoristas com o documento de 2025 em dia não serão multados em razão de atraso no licenciamento. E não encontrarão problemas para circular em seus veículos.

O licenciamento é 100% digital. Para obter o documento de 2026, é necessário pagar a Guia de Regularização de Taxas (GRT), obtida no site do Bradesco (www.bradesco.com.br). Além disso, é necessário ter quitado integralmente o IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e as multas de trânsito vencidas. Débitos de anos anteriores também impedem a emissão do documento.

Após o pagamento, o documento digital de licenciamento poderá ser acessado pelo usuário no Posto Digital Detran RJ (no site detran.rj.gov.br), no aplicativo CNH do Brasil ou pelo portal da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). É necessário ter cadastro no Gov.br - portal do governo federal para documentação em geral. Quem preferir pode solicitar a impressão do CRLV-e em papel A4 em um posto de vistoria do Detran RJ.

Confira o passo a passo para obter o documento 2026:

PESSOA FÍSICA – Pelo Posto Digital Detran RJ

1. Entre no site do Detran RJ (www.detran.rj.gov.br) e clique na aba Posto Digital na barra superior

2. Clique em 'Acessar o Portal' via gov.br; nas telas seguintes informe CPF e senha

3. No Posto Digital, clique na aba 'Veículos'

4. Selecione o veículo a ser consultado

5. Na aba Documentos Digitais, clique em 'Emitir CRLVe'

6. Imprima o documento digital em papel A4 ou salve em PDF para usá-lo no celular, no notebook ou em outras plataformas.

PESSOA FÍSICA – Pelo aplicativo CNH do Brasil

1. Instale o app CNH do Brasil no seu celular

2. Cadastre o usuário

- Uma vez instalado o app, abra e selecione: 'Entrar com gov.br'

- Na tela seguinte, informe CPF e selecione 'Próxima'

- Na próxima tela, crie uma conta e, após criá-la, retorne ao aplicativo e clique em 'Entrar com gov.br'.

3. Baixe o CRLV digital

- Faça o login

- Selecione 'Veículos'

- Informe o número do Renavam e o número de segurança do CRV (é o antigo DUT, com 11 caracteres)

- Selecione 'Incluir' e estará pronto o seu CRLV digital

PESSOA JURÍDICA

Pelo menu 'Meus veículos' no Portal de Serviços da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito)

Requisitos: Certificado Digital ICP-Brasil (A1 ou A3) emitido em nome da pessoa jurídica proprietária do veículo.

1. Acesse o Portal de Serviços da Senatran

2. Clique em 'Entrar com gov.br', depois selecione "Certificado digital”

3. Na tela inicial clique em 'Meus Veículos'

4. Na sequência serão exibidos os veículos registrados em nome da pessoa jurídica

5. Clique sobre o veículo desejado, em seguida baixe o CRLV nos formatos 'pdf' ou 'p7s'

6. O documento será baixado e você poderá imprimir em folha A4.

Impedimentos para o licenciamento

O Detran RJ lembra que alguns motivos podem impedir que o documento de licenciamento anual do veículo seja gerado e se torne acessível para os usuários. Abaixo, alguns exemplos de situações impeditivas que devem ser verificadas pelos usuários para que não aconteçam:

Não ter pago a GRT de 2026 ou de anos anteriores;

Para os veículos a gás, não ter realizado a vistoria do GNV no ano corrente (CSV). A emissão do CRLV-e nos veículos a gás está condicionada à comprovação anual do novo Certificado de Segurança Veicular (CSV);

Ter sido parado em operação de fiscalização do Detran e não ter cumprido eventuais exigências, ficando com restrição cadastral;

Ter qualquer restrição administrativa ou judicial que impeça o licenciamento do veículo;

Ter deixado de concluir um processo em posto de atendimento do Detran RJ, deixando o protocolo em aberto;

Ter deixado de atender chamado de recall da montadora do veículo;

Ter realizado o serviço de Comunicação de Venda ou Intenção de Venda;

Ter realizado alguma alteração de características no veículo (com emissão de CSV) que ainda não foi atualizada no sistema do Detran.