Filho de Nicolás Maduro convoca mobilização popular após prisão do pai pelos EUA

Em mensagem divulgada nas redes sociais, Maduro Guerra afirmou que seguirá atuando politicamente e pediu apoio popular em defesa do ex-presidente

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de janeiro de 2026 - 09:45
Maduro Guerra
Maduro Guerra -

O deputado venezuelano Nicolás Ernesto Maduro Guerra, filho do ex-presidente Nicolás Maduro, convocou a população a se mobilizar pela libertação do pai, preso após uma operação realizada pelos Estados Unidos no último sábado (3).

Em mensagem divulgada nas redes sociais, Maduro Guerra afirmou que seguirá atuando politicamente e pediu apoio popular em defesa do ex-presidente. Segundo ele, manifestações estão sendo organizadas para denunciar o que classifica como uma ação externa contra a soberania da Venezuela.

Nicolás Maduro e a primeira-dama Cilia Flores foram detidos e levados para Nova York, onde devem responder a acusações relacionadas a narcotráfico e terrorismo. O ex-presidente nega as acusações, que já haviam sido feitas anteriormente pelo governo norte-americano.

Após a prisão, a vice-presidente Delcy Rodríguez assumiu a presidência interina do país, com apoio das Forças Armadas e do Tribunal Supremo de Justiça, em meio a um cenário de instabilidade política.

A detenção de Maduro provocou reações internacionais. Enquanto aliados do governo venezuelano criticaram a operação dos EUA e pediram a libertação do ex-presidente, outros países acompanham o caso com cautela, diante dos possíveis impactos diplomáticos e regionais.

