Aumentou! Passagem de ônibus e transportes municipais do Rio sofre reajuste e passa a R$ 5

Passagem de ônibus passa de R$ 4,70 para R$ 5 no Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

Passagem de ônibus passa de R$ 4,70 para R$ 5 no Rio - Foto: Reprodução/TV Globo

As tarifas de ônibus e transportes municipais da cidade do Rio de Janeiro [ônibus, VLTs, BRTs, "cabritinhos" e vans] sofreram reajuste e estão custando R$ 5.

Esta segunda-feira (05) é o primeiro útil da mudança, que começou a vigorar no último domingo (04). Até sábado (03) o valor das passagens era de R$ 4,70.

O valor que sai do bolso do passageiro, no entanto, não é a totalidade do que as empresas recebem. A tarifa de remuneração foi fixada em R$ 6,60.

A diferença, de R$ 1,60 por viagem, é paga pelo município, em forma de subsídio, depois de ser feita a conversão de remuneração por passageiro em remuneração por quilômetro rodado.

Leia também

Niterói intensifica 'Operação Verão' e reforça ordenamento nas praias no primeiro fim de semana de 2026

Homem mata cachorro do vizinho a tiros na Baixada Fluminense



Esse preço foi calculado mediante aplicação da fórmula paramétrica prevista nos Contratos de Concessão do serviço, com base nos dados até novembro de 2025.

No acordo celebrado em maio de 2022 entre a Prefeitura, o Ministério Público Estadual e os consórcios operadores de ônibus foi estabelecido o pagamento do subsídio com base no quilômetro efetivamente rodado.

Confira os modais afetados:

- Serviço de Bus Rapid Transit - BRT;

- Serviço de Veículo Leve sobre Trilhos - VLT;

- Serviço Público de Transporte de Passageiros por Ônibus - SPPO-RJ;

- Serviço de Transporte Público Local - STPL;

- Serviço de Transporte de Passageiros Complementar Comunitário do Município do Rio de Janeiro - “Cabritinho” - STPC;

- Serviço de Transporte Especial Complementar de Passageiro - TEC.