Habitação libera 420 vagas para cadastro no Minha Casa Minha Vida em janeiro

Foram disponibilizadas 420 vagas para o mês de janeiro - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

Foram disponibilizadas 420 vagas para o mês de janeiro - Foto: Divulgação/Prefeitura de São Gonçalo

A Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria de Habitação, abriu novo agendamento para inscrição no programa habitacional “Minha Casa, Minha Vida” pelo Portal Colabore+. Desta vez, foram disponibilizadas 420 vagas para o mês de janeiro, para atendimentos entre os dias 5 e 30 deste mês.

O cadastro no programa pode ser realizado pelos moradores que ainda não estão inscritos no “Minha Casa Minha Vida” no município. O objetivo é facilitar o acesso ao programa com informações sobre quem tem direito a participar e como se inscrever.

Leia também

RJ: praias seguem com ressaca e banhistas devem evitar entrar no mar



Mulher morre em acidente de moto na Avenida Brasil

A Faixa 1 do Minha Casa Minha Vida (MCMV) destina-se a famílias com renda mensal bruta de até R$ 2.850,00. Para esta faixa, o programa oferece subsídios de até 95% do valor do imóvel. É importante destacar que o cidadão deve estar com o Número de Identificação Social (NIS) atualizado para a inscrição.

Pelo Portal Colabore+, os gonçalenses conseguem agendar a data e o horário para o atendimento presencial por servidores da Secretaria de Habitação, quando deverão apresentar os documentos necessários para realizar a inscrição no programa.

A Secretaria de Habitação fica na Avenida Presidente Kennedy, n° 425, sala 145, Centro.