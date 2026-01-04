Mulher morre em acidente de moto na Avenida Brasil

Local do acidente deixou uma pista fechada mas sem prejudicar o trânsito - Foto: Divulgação/Centro de Operações Rio

Uma mulher morreu após um acidente de moto na Avenida Brasil, na manhã deste domingo (04). A queda aconteceu na altura da estação do BRT Fazenda Botafogo, na Zona Norte.

O acidente ainda deixou um outro homem com alguns ferimentos leves. Ele foi encaminhado ao Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha Circular. Até o momento, não há informações sobre seu estado de saúde.

Por volta das 5h45, o Corpo de Bombeiros foi acionado para o caso. Não há divulgação das identidades das duas vítimas.

Por conta do acidente, uma das faixas da via, no sentido Zona Oeste, acabou sendo ocupada, mas sem prejudicar o trânsito.