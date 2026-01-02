Niterói atinge 100% da capacidade hoteleira no réveillon

Além de atingir a capacidade máxima, o réveillon na praia de Icaraí reuniu 700 mil pessoas segundo a prefeitura - Foto: Divulgação/Prefeitura de Niterói

O turismo de Niterói nesta virada de ano alcançou um marco histórico, a ocupação da rede de hotéis da cidade atingiu 100% da sua capacidade no réveillon. Segundo a administração municipal e da Niterói Empresa de Lazer e Turismo (Neltur), a cidade tem em torno de 2.300 leitos disponíveis em hotéis, pousadas e diversos.

A prefeitura diz que a capacidade da rede e a qualidade dos serviços são os principais motivos para o sucesso do turismo "Turistas nacionais e internacionais escolheram Niterói como base para explorar as paisagens naturais, a cultura vibrante e os eventos programados pela administração municipal”.

A prefeitura divulgou os números em suas redes sociais, destacando o sucesso e a organização.

André Bento, presidente da Neltur, afirma que o resultado é fruto do esforços que a empresa e a prefeitura vem fazendo nos últimos anos para colocar a cidade no mapa global do turismo, vide a participação da Neltur em feiras internacionais como a ITB Berlim e a BTL Lisboa.

“Niterói está colhendo os frutos de um trabalho planejado e integrado, que envolve promoção internacional, qualificação da oferta e acolhimento ao turista. (...) [ Participar de feiras] Nos coloca no centro do debate mundial sobre turismo sustentável e qualificado. É uma conquista que se reflete diretamente nos números que estamos colhendo hoje” afirma André.

Segundo a Prefeitura de Niterói, no primeiro semestre de 2025, foram realizados mais de 12 mil atendimentos a turistas, com destaques aos internacionais vindo de Argentina, Alemanha, Colômbia, Chile, Estados Unidos, Espanha, França, Itália, Portugal e México.

Enquanto os turistas brasileiros vieram em sua maioria de São Paulo, Minas Gerais, Rio grande do Sul e Bahia.