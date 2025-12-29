Sofrendo com calor extremo, moradores estão sem água há 30 dias na Mangueira, em SG

Com esses dias de calor, nada melhor do que tomar um banho gelado, nadar na piscina de casa ou simplesmente beber uma água gelada. Contudo, os moradores da Rua Álvaro Moutinho, no bairro Mangueira, em São Gonçalo, não sabem o que é isso há 30 dias, quando deixaram de ser abastecidos pela Águas do Rio.

Moradores alegam que o desabastecimento que deveria ser feito pela Águas do Rio acontece desde o final de novembro. Ainda segundo relatos, a questão do não abastecimento é uma ocorrência antiga na rua, e os moradores precisam conviver com a incerteza se terão água ou não durante os dias.

“Estamos com esse problema desde que trocou da Cedae para a Águas do Rio. Às vezes cai, às vezes não. Nos meses de outubro e novembro, voltou a cair, pelo menos uma vez na semana, às vezes duas, não é ideal, mas achamos que tinha regularizado. Só que na última semana de novembro não caiu e, desde então, não caiu mais”, disse a moradora Brenda Medeiros, de 29 anos.

Agravando ainda mais a situação, a moradora revela que possui uma tutela de urgência, concedida pela Justiça, que prevê a entrega de um caminhão-pipa da Águas do Rio para a moradora em até 24 horas, caso o abastecimento não possa ser realizado através da rede de tubulação. Contudo, de acordo com a moradora, essa determinação não foi cumprida e para sobreviver durante esse período, foi preciso comprar caminhões-pipa de maneira particular.

“Temos uma tutela de urgência deferida determinando o abastecimento aqui e caso não possam pela rede, que eles entreguem por caminhão-pipa em até 24 horas. Sendo que eles nunca cumprem o prazo. Dessa vez, como não estávamos esperando que não ia cair, ficamos sem água, compramos um particular no dia 5 de dezembro. Não caiu (água) novamente na semana seguinte, então solicitamos o caminhão deles no dia 12, e até hoje não foi entregue. Ontem, liguei novamente para lá, e falaram que nossa solicitação foi cancelada, porque vieram aqui e não tinha ninguém em casa. Mas não é verdade. Estávamos todos em casa. Ninguém entrou em contato. Então eles encerram e abrem nova solicitação, com novo prazo”, explicou a moradora.

Brenda explica que apesar de possuir bomba para puxar água, dessa vez, nem esse recurso está surtindo efeito.

“Por ineficiência do serviço, nós já temos uma bomba nossa, particular, instalada na rua, para puxar a água para nossa casa. Então, gastamos luz para abastecer, mas nem mesmo a nossa bomba está conseguindo puxar algo”, contou.

Ainda de acordo com o relato da moradora, grande parte dos vizinhos possuem cisterna, os que ainda estão com água economizam o máximo possível para não ficarem completamente desabastecidos. Além disso, uma das reclamações é que somente as casas da parte baixa da rua conseguem ser abastecidas, enquanto na parte superior, o serviço não chega.

Em busca de solucionar a questão, a concessionária chegou a iniciar uma obra para a instalação de uma bomba, porém o serviço não foi concluído.

"Eles fizeram uma obra no início da rua para a instalação de uma bomba, supostamente, para melhorar o abastecimento. Mas a obra não foi concluída, porque, segundo eles, falta a parte elétrica", disse Brenda.

A situação tem gerado preocupação na moradora que vive com os avós e uma tia idosa, principal grupo de risco das altas temperaturas que tem atingido a Região Metropolitana e outras localidades do Rio de Janeiro.

“É uma situação humilhante. Aqui não tem ar condicionado. Temos piscina, mas a água está verde, porque é impossível limpar com pouca água. Estamos com pilhas de roupa para lavar”, desabafou a moradora.

Sem água, moradores não conseguem limpar a piscina na residência | Foto: Reprodução - Arquivo Pessoal

A Águas do Rio, em nota, informou que "vai enviar uma equipe à Rua Álvaro Moutinho para verificar a ocorrência." A empresa salientou que permanece à disposição dos clientes por meio do 0800 195 0 195, para ligações gratuitas ou mensagens de WhatsApp.