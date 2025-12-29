Helicóptero da TV Band faz pouso forçado e atinge caminhão em Guarulhos

O piloto e outra pessoa que estavam a bordo foram resgatados e não se feriram, segundo a Polícia Militar - Foto: Reprodução

O piloto e outra pessoa que estavam a bordo foram resgatados e não se feriram, segundo a Polícia Militar - Foto: Reprodução

Um helicóptero da TV Bandeirantes realizou um pouso forçado na tarde desta terça-feira (29) próximo à Via Dutra, em Guarulhos, na Grande São Paulo. Durante a manobra, a hélice da aeronave atingiu um caminhão que passava pelo local. O piloto e outra pessoa que estavam a bordo foram resgatados e não se feriram, segundo a Polícia Militar.

Leia também

➣ Mega da Virada entra na reta final para apostas físicas e online

➣ PRF recupera carro roubado após perseguição em direção à Ponte Rio-Niterói

A emissora informou que todos os ocupantes estão bem e receberam atendimento médico. O helicóptero participava de uma transmissão ao vivo do programa Brasil Urgente. No momento do acidente, chovia forte na região. As causas do pouso forçado ainda não foram divulgadas.

O apresentador Joel Datena afirmou que a aeronave ficou danificada após o impacto, mas destacou a atuação do piloto para garantir a segurança da equipe.