Carro bate em poste e deixa três feridos em São Gonçalo

Entre as vítimas está uma criança de 10 anos - Foto: Reprodução

Três pessoas, incluindo uma criança, ficaram feridas após um carro de passeio colidir com um poste, na Rua Salvatori, no bairro Rocha, em São Gonçalo, na noite deste domingo (28).

Segundo informações do Corpo de Bombeiros, o quartel de Colubandê recebeu o chamado por volta das 21h20 para atender a ocorrência na altura do número 40. Quando os bombeiros chegaram ao local, prestaram atendimento a um homem, de 40 anos, uma mulher, de 42 anos, além de uma criança de 10 anos, e todos apresentavam ferimentos moderados. As vítimas foram levadas ao Hospital Estadual Alberto Torres.

Ainda não há atualizações do estado de saúde da família.

O veículo envolvido no acidente ficou destruído com o impacto da colisão.





