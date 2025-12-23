Duas pessoas ficam feridas em incêndio no Fonseca, em Niterói

Foram identificadas duas vítimas adultas, sendo uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambas classificadas como vítimas verdes. - Foto: Divulgação

Foram identificadas duas vítimas adultas, sendo uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambas classificadas como vítimas verdes. - Foto: Divulgação

Na manhã de hoje (23), às 6h01, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio na Alameda São Boa Ventura, nº 612, no bairro Fonseca, em Niterói.

Leia também:

Corpo de servidor público desaparecido em enxurrada em Petrópolis é encontrado após seis dias

Serviços INSS altera atendimento no Natal e no Ano Novo; Saiba mais



Ao chegarem ao local, as equipes realizaram o combate às chamas e o atendimento às vítimas. Foram identificadas duas vítimas adultas, sendo uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambas classificadas como vítimas verdes, o que indica que não apresentavam ferimentos graves.

Até o momento, as vítimas ainda não foram identificadas. As causas do incêndio não haviam sido divulgadas até a última atualização desta matéria.