Duas pessoas ficam feridas em incêndio no Fonseca, em Niterói

Chamas atingiram imóvel na Alameda São Boa Ventura na manhã desta terça-feira; duas vítimas adultas foram atendidas no local

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 23 de dezembro de 2025 - 16:59
Foram identificadas duas vítimas adultas, sendo uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambas classificadas como vítimas verdes.
Na manhã de hoje (23), às 6h01, o Corpo de Bombeiros foi acionado para atender a uma ocorrência de incêndio na Alameda São Boa Ventura, nº 612, no bairro Fonseca, em Niterói.

Ao chegarem ao local, as equipes realizaram o combate às chamas e o atendimento às vítimas. Foram identificadas duas vítimas adultas, sendo uma do sexo masculino e outra do sexo feminino, ambas classificadas como vítimas verdes, o que indica que não apresentavam ferimentos graves.

Até o momento, as vítimas ainda não foram identificadas. As causas do incêndio não haviam sido divulgadas até a última atualização desta matéria.

Matérias Relacionadas