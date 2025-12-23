Greve de motoristas reduz circulação de ônibus e prejudica passageiros no Rio

No ponto final da linha 309, no Centro do Rio, foi registrado um ônibus que não pertence à Viação Real realizando o trajeto em condições precárias. - Foto: Divulgação

No ponto final da linha 309, no Centro do Rio, foi registrado um ônibus que não pertence à Viação Real realizando o trajeto em condições precárias. - Foto: Divulgação

A paralisação dos motoristas da Viação Real continua impactando a rotina de milhares de passageiros na cidade do Rio nesta terça-feira (23), apesar da Secretaria Municipal de Transportes informar que o movimento foi encerrado. Desde a madrugada de segunda-feira (22), pontos de ônibus permanecem vazios e muitos usuários recorrem a carros de aplicativo para conseguir chegar aos compromissos, principalmente nas zonas Sul, Sudoeste, Norte e no Centro da cidade.

Leia também:

Indulto de Natal exclui condenados por atentado à democracia

Corpo de servidor público desaparecido em enxurrada em Petrópolis é encontrado após seis dias



No ponto final da linha 309, no Centro do Rio, foi registrado um ônibus que não pertence à Viação Real realizando o trajeto em condições precárias, com sinais visíveis de desgaste, como pneus carecas e problemas na estrutura do teto.

Em nota, a Secretaria Municipal de Transportes informou que a paralisação já teria sido encerrada. O Sindicato dos Rodoviários, porém, negou a informação e afirmou que as negociações ainda estavam em andamento dentro da garagem da empresa. A categoria reivindica o pagamento de salários atrasados, vale-alimentação, depósitos do FGTS e férias.

De acordo com o vice-presidente do sindicato, 13 ônibus chegaram a sair da garagem na manhã desta terça-feira, mas um apresentou defeito e precisou retornar. Com isso, apenas 12 veículos permanecem em circulação, sendo dois deles na linha 309, o que ainda é considerado insuficiente para atender a demanda de passageiros.