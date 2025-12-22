Fluminense acerta contratação do zagueiro Jemmes junto ao Mirassol

Jemmes deve ser a primeira contratação confirmada do Tricolor para 2026 - Foto: Pedro Zacchi/Mirassol

O Mirassol aceitou a proposta do Fluminense, que está próximo de anunciar sua primeira contratação para a temporada de 2026. Trata-se do zagueiro Jemmes, de 25 anos. O Tricolor deve pagar cerca de 4 milhões de dólares (aproximadamente R$ 22 milhões) por 70% dos direitos econômicos do jogador, com contrato previsto por cinco temporadas.

O valor será quitado de forma parcelada. Fluminense e Mirassol se reúnem nesta terça-feira para ajustar os últimos detalhes e formalizar o acordo.

Inicialmente, o clube paulista pedia 5 milhões de euros (cerca de R$ 32 milhões) para liberar o defensor, mas não recebeu ofertas nesse patamar. Até então, a melhor proposta havia sido do Charlotte FC, dos Estados Unidos, no valor de 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 13 milhões). O Fluminense superou essa oferta e avançou nas negociações. Jemmes também chegou a ser sondado pelo São Paulo, que desistiu devido aos valores envolvidos.

Destaque do Mirassol na campanha histórica que terminou com o quarto lugar no Campeonato Brasileiro, o zagueiro se valorizou ao longo da competição. Presente em 37 das 38 partidas da equipe no torneio, Jemmes chamou atenção pela boa saída de bola, com precisão em passes curtos e longos, além da segurança defensiva. Apesar de destro, atuou pelo lado esquerdo da zaga.

Recentemente, o Mirassol adquiriu 60% dos direitos econômicos do jogador por R$ 4 milhões, junto a Vila Nova e Capivariano, após período de empréstimo.

A contratação atende a uma das principais necessidades do Fluminense para 2026. O clube perdeu Thiago Silva, que rescindiu contrato para acertar com o Porto, além de Manoel e Thiago Santos. Nino, outro alvo do Tricolor, dificilmente chegará.

Atualmente, o elenco conta com Ignácio, Freytes, Igor Rabello e jovens formados na base, como Davi Schuindt, Kayky Almeida e Loiola.