Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 62 milhões

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (20) - Foto: Agência Brasil

O concurso 2.953 da Mega-Sena foi sorteado na noite desta quinta-feira (18), em São Paulo, e não teve ganhadores na faixa principal. Com isso, o prêmio acumulou e está estimado em R$ 62 milhões para o próximo sorteio.

As dezenas sorteadas foram: 05, 10, 24, 25, 47 e 54.

Na quina, 61 apostas acertaram cinco números e vão receber R$ 33.795,16 cada. Já a quadra teve 4.925 ganhadores, com prêmio individual de R$ 689,96.

O próximo sorteio da Mega-Sena será realizado no sábado (20).

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas de todo o país ou pelo site e aplicativo Loterias Caixa. Os bolões digitais podem ser adquiridos até as 20h30, exclusivamente pelos canais online. O pagamento pode ser feito via PIX, cartão de crédito ou internet banking, e a participação é permitida apenas para maiores de 18 anos.