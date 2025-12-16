Ceia de Natal pronta vira alternativa para famílias e fortalece pequenos negócios

Com os preços dos alimentos em alta nos mercados e a rotina cada vez mais apertada, muitas famílias estão optando por deixar a ceia de Natal nas mãos de pequenos empreendedores. A prática, que ganhou força nos últimos anos, virou alternativa para quem quer garantir uma mesa farta sem enfrentar filas, longas horas de preparo e o custo elevado dos ingredientes.

A tendência também reflete um movimento de valorização da produção artesanal. Em vez da ceia industrializada, muita gente prefere encomendar pratos feitos por cozinheiras e confeiteiras que trabalham de casa. E para agradar essa turma que cozinheiras e confeitas estão apostando nesse período para garantir uma renda extra com kits prontos e personalizados para a ceia de Natal.

Isabella Cristina Silva Alves, tem 37 anos e trabalha com buffet há 13. Famosa pelo seu tempero, ela e o marido, Marcelo Viana, de 39 anos, abriram, além do salão de festa, o Frango Favorito, uma empresa de frango assado, que funciona aos fins de semana.

“Nossa comida já faz bastante sucesso entre os clientes e a gente resolveu pensar em quem não tem tempo, ou não quer, passar a véspera de natal. Temos kits completos, que vão do frango assado, com nosso tempero especial, ao bacalhau. os kits vão com sobremesa e até rabanada”, contou Isabella Cristina.

E não pense que comprar ceia pronta é coisa de rico. A vantagem oferecida pelos pequenos empreendedores é a personalização: porções ajustadas ao tamanho da família, temperos exclusivos, opções para quem não come carne ou prefere sobremesas menos doces e proteínas variadas.

“Nosso menor kit já vai com pudim, bolo e rabanada. Ou seja, é uma ceia completa mesmo. Temos variação também de proteína, que vai do frango assado ao bacalhau. Basta o cliente escolher o que se encaixa melhor na família e no bolso”, concluiu a cozinheira.

Os preços também costumam variar de acordo com o tamanho do pedido. No Frango Favorito os kits começam a partir de R$ 260.

Mas também tem aquelas famílias que gostam de fazer a ceia, mas não se garantem tanto na hora que o assunto é a sobremesa. Por isso, as confeitas apostam em doces compartilháveis e bonitos, para compor bem a mesa de Natal.

Amanda Devillart, tem 31 anos e há 11 é confeiteira. Dona da A Doceria, ela aposta no Natal para adoçar a vida das famílias. Com mini chocotones, guirlanda de brownie, torta de limão, banoffe, ela garante uma mesa linda e com sabor inesquecível. E claro, ela também atende aos desejos mais sofisticados, com sobremesas com pistache e caramelo salgado!

“Como sobremesa demora mais tempo para ficar pronta e requer um cuidado com medidas e receita certinha, muita gente não arrisca fazer em casa. E é aí que a gente entra com nossos produtos, que são entregues no dia e hora marcados”, explicou a confeiteira.

Kits variam a partir de R$ 260 | Foto: Layla Mussi

Amanda também aposta no açúcar para presentear. “São itens individuais, com embalagens para presente. Muita gente não sabe o que dar de presente, mas tem certeza que um chocotone ou um brownie faria muito sucesso, então, porque não transformar isso em lembrancinhas que agradam todo mundo?”, finalizou a confeita.

Mas para quem deseja ficar longe da cozinha neste Natal, é preciso se programar. As encomendas tem que ser feitas até dia 20.

Serviço:

Instagram: @ofrangofavorito

21 97023-0011

Instagram: @adoceria

21 98565-5678

