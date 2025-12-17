Pelo Mundial e pela Copa do Brasil: Rio, Niterói, Maricá e Itaboraí terão ponto facultativo nesta quarta (17)

O Rubro-Negro enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) às 14h pela decisão do Intercontinental - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O Rubro-Negro enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) às 14h pela decisão do Intercontinental - Foto: Gilvan de Souza/Flamengo

O governador Cláudio Castro e o prefeito Eduardo Paes resolveram reduzir os expedientes no serviço público estadual e na capital do Rio de Janeiro nesta quarta-feira (17) para as finais envolvendo Flamengo e Vasco. Prefeituras como as de Niterói, Maricá, Itaboraí e Rio de Janeiro decretaram ponto facultativo, com esquema válido a partir do meio-dia. Todas as decisões foram publicadas no Diário Oficial.

Enquanto o Rubro-Negro enfrenta o Paris Saint-Germain (PSG) às 14h pela decisão do Intercontinental, no Catar, o Cruzmaltino encara o Corinthians às 21h30, no jogo de ida da final da Copa do Brasil, em São Paulo.

O objetivo é permitir que os servidores e a população de ambas as cidades possam acompanhar os jogos decisivos que envolvem os clubes cariocas.

A decisão acompanha a tendência estadual e considera as duas grandes finais de futebol que acontecerão nesta quarta-feira (17).

Funcionamento normal

Enquanto algumas prefeituras seguiram a medida adotada pelo governador do Rio e pelo prefeito da Capital, outras informaram que não haverá ponto facultativo nesta quarta (17), como é o caso de São Gonçalo.