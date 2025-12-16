Prefeitura inicia reparos em Santa Luzia, em apoio à Operação Barricada Zero

As equipes das secretarias de Desenvolvimento Urbano e de Conservação da Prefeitura de São Gonçalo seguem prestando apoio à Operação Barricada Zero, do governo do Estado do Rio de Janeiro, que teve início no dia 24 de novembro. Inicialmente, as equipes da Polícia Militar estavam no bairro Jardim Catarina, onde o trabalho foi finalizado. Na sexta-feira (12), teve início a atuação dos militares no bairro de Santa Luzia, com apoio da Prefeitura.

As equipes das secretarias estão realizando o recapeamento asfáltico após a retirada das barricadas e atuando no descarte dos materiais recolhidos nas operações, utilizados para obstruir as vias.

Até o momento, foram utilizadas 12 toneladas de massa asfáltica para recuperar a pavimentação na operação do novo bairro. Na sexta (12), foram recuperados os pavimentos nas ruas General Pimenta Castro, Emílio Castelar, Constantino Vigel, Monsenhor Barenco Coelho e Elisa Lima. A Polícia Militar retirou, no primeiro dia de operação, 22 pontos de barricada, liberando 10 vias. O trabalho segue nos próximos dias. No Jardim Catarina, foram utilizadas mais de 200 toneladas de massa asfáltica para recompor os pavimentos.

Já para o depósito provisório da Prefeitura de São Gonçalo, no bairro Raul Veiga, foram levados, apenas no primeiro dia de operação em Santa Luzia, 35 toneladas de materiais retirados da operação, totalizando cinco caminhões. De lá, o material é encaminhado para o aterro sanitário municipal, no Rio do Ouro. No Jardim Catarina, foram retirados 229 caminhões com materiais, o que equivale a 1.600 toneladas de componentes.

"O trabalho em conjunto vem dando resultado em São Gonçalo. As equipes finalizaram o trabalho no Jardim Catarina e já iniciaram, na mesma semana, as ações da Operação Barricada Zero em Santa Luzia. O Governo do Estado está nos ajudando a mudar a realidade da cidade, com várias obras de infraestrutura e, recentemente, com a inauguração do 1° BPM na Venda da Cruz. É mais segurança para a população gonçalense, que sofreu com décadas de abandono", afirmou o prefeito Capitão Nelson.