Acumulou de novo! Prêmio principal da Mega-Sena vai para R$ 44 milhões
Números sorteados foram: 21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60
min de leitura | Escrito por Agência Brasil | 12 de dezembro de 2025 - 11:03
Nenhum apostador acertou as seis dezenas do concurso 2.950 da Mega-Sena, realizado nesta quinta-feira (11). O prêmio acumulou e está estimado em R$ 44 milhões para o próximo sorteio.
Os números sorteados foram: 21 - 23 - 42 - 49 - 50 - 60
Leia também:
Anac aprova venda do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão
Enel inaugura nova loja de atendimento em Alcântara, São Gonçalo
Apostas
Para o próximo concurso, as apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) de sábado (13), em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site ou aplicativo da Caixa. Para o bolão, o sistema fica disponível até às 20h30 no portal Loterias Caixa e no aplicativo Loterias Caixa.
A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.