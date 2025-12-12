Enel inaugura nova loja de atendimento em Alcântara, São Gonçalo

São Gonçalo, o município mais populoso dentro da área de concessão da Enel Rio, foi escolhido para receber a 41ª loja de atendimento ao cliente da distribuidora. O espaço, inaugurado este mês, está aberto ao público e atende às mais diversas solicitações, como religação, renegociação de dívidas, atualização cadastral, troca de titularidade e dúvidas sobre as faturas de energia.

Instalada no Pátio Alcântara, a loja conta ainda conta com um lounge de totens e tablets, com horário estendido e sistemas didáticos e modernos para autoatendimento. Esta é a segunda loja da Enel na cidade, que já tem um espaço no Centro do município. A expectativa é de que os dois pontos atendam, em média, 14,6 mil pessoas por mês. São Gonçalo reúne 385 mil clientes da Enel Rio.

Foto: Divulgação

Serviço

Loja Enel no Shopping Pátio Alcântara

- Local: Praça Carlos Gianelli, s/nº, 2º andar - Alcântara, São Gonçalo

- Horário da loja: de segunda a sexta-feira, das 9h às 18h

- Horário do totem de autoatendimento: de segunda a sábado, das 9h às 21h