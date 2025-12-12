Itaboraí promove vacinação antirrábica para cães e gatos neste sábado (13/12)

A ação acontecerá no Itaboraí Plaza Shopping, das 10h às 15h, e será aberta a todos os tutores do município - Foto: Divulgação

A ação acontecerá no Itaboraí Plaza Shopping, das 10h às 15h, e será aberta a todos os tutores do município - Foto: Divulgação

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, realizará no próximo sábado (13/12), mais uma etapa da campanha de vacinação antirrábica para cães e gatos. A ação acontecerá no Itaboraí Plaza Shopping, das 10h às 15h, e será aberta a todos os tutores do município.

De acordo com o Departamento de Vigilância de Vetores e Zoonoses, a ação tem o objetivo de ampliar a cobertura vacinal e facilitar o acesso da população ao serviço. O ponto instalado no shopping oferece comodidade, segurança e atendimento rápido para quem precisa imunizar seus pets contra a raiva, doença grave, de alta letalidade, que pode ser transmitida aos seres humanos.

A vacinação é gratuita e destinada a cães e gatos saudáveis a partir de 3 meses de idade. Animais gestantes ou muito debilitados não devem receber a dose. A orientação é que os tutores levem os pets com coleira e guia; já os gatos devem ser transportados em caixas apropriadas para evitar fugas ou acidentes.

A Prefeitura reforça a importância da vacinação anual como principal forma de prevenção e controle da raiva, contribuindo para a saúde pública e o bem-estar dos animais.

Serviço

Data: 13 de dezembro

Horário: das 10h às 15h

Local: Itaboraí Plaza Shopping - Rodovia Governador Mário Covas, KM295 - Três Pontes, Itaboraí