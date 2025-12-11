Maricá terá vans municipais totalmente gratuitas a partir de janeiro

A partir do dia 5 de janeiro de 2026, qualquer pessoa poderá utilizar as vans sem pagar passagem - Foto: Divulgação - Anselmo Mourão

A partir do dia 5 de janeiro de 2026, qualquer pessoa poderá utilizar as vans sem pagar passagem - Foto: Divulgação - Anselmo Mourão

A Prefeitura de Maricá, por meio da Empresa Pública de Transportes (EPT), vai ampliar o programa Tarifa Zero com a inclusão das vans municipais totalmente gratuitas. O anúncio foi feito pelo prefeito Washington Quaquá na noite desta quarta-feira (10/12). A partir do dia 5 de janeiro de 2026, qualquer pessoa poderá utilizar as vans sem pagar passagem, sem necessidade de cadastro ou do Cartão Mumbuca Transporte.

“Há 16 anos, as vans em Maricá eram proibidas de entrar na cidade. Agora, nós vamos colocar a van Tarifa Zero, assim como fizemos com os ônibus. Mais à frente, o objetivo é termos a frota elétrica. Mas, a partir de janeiro, as vans já serão gratuitas”, afirmou Quaquá.

A medida segue o modelo já consolidado com os ônibus Vermelhinhos, que circulam gratuitamente há 11 anos e se tornaram referência nacional em mobilidade urbana. A política pioneira garante economia direta para a população, fortalece o comércio local e facilita o acesso ao trabalho, à educação e aos serviços públicos, sendo hoje um dos maiores sistemas de Tarifa Zero do país.

Com a mudança, Maricá passa a contar com dois modais municipais totalmente gratuitos (ônibus e vans), ampliando o alcance do transporte público, especialmente em bairros onde as vans são a principal alternativa de deslocamento. A Prefeitura também projeta avanços futuros, com a transição para uma frota elétrica.