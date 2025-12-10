Niterói entrega novo retorno da Avenida Visconde do Rio Branco

A Prefeitura de Niterói concluiu, nesta terça-feira (9), as obras do novo retorno da Avenida Visconde do Rio Branco, no Centro da cidade. Com investimento de R$ 1,1 milhão, a nova via, localizada entre o posto de combustíveis e o Parque Esportivo da Concha Acústica, vai facilitar o acesso de veículos que desejam retornar em direção ao Centro, sem a necessidade de utilizar a Rua General Osório.

O trecho conta com pavimentação asfáltica, calçamento com rampas de acessibilidade, instalação de meios-fios, sarjetas e bocas de lobo, além de sinalização vertical, horizontal e semafórica. As obras foram executadas pela Empresa de Infraestrutura e Obras de Niterói (ION).

A obra faz parte do pacote de melhorias no Centro da cidade, que incluem a nova Praça Arariboia, a recuperação do Terminal Sul e a implantação de novas estações de ônibus. Em novembro deste ano, foi dada a ordem de início para as obras de revitalização da Avenida Amaral Peixoto, da Rua da Conceição e de vias transversais.