Criança perde a visão de um olho após sofrer agressões em Escola Municipal no Rio

A responsável disse que o filho sofria bullying por ter uma diferença nos olhos devido a uma deficiência - Foto: Reprodução/TV Globo

A mãe de uma criança de 10 anos denunciou que o filho perdeu a visão do olho direito após sofrer agressões dentro de uma Escola Municipal na Ilha do Governador, Zona Norte do Rio. A vítima será ouvida na Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV) ainda nesta quarta-feira (3).

Em entrevista ao RJTV, da Globo, a mãe relatou que o menino começou a ser vítima de bullying em 2023, quando fraturou o pé e deslocou o nariz. Ela afirmou ainda que chegou a procurar a direção da escola para pedir ajuda. "Eu fui até a direção, passei as informações, pedi ajuda, auxílio, e não houve uma resposta".

Ainda de acordo com a mãe da vítima, o menino sofria bullying por ter uma diferença nos olhos devido a uma deficiência.

A Secretaria Municipal de Educação (SME) informou em nota que o aluno recebeu atendimento imediato e foi encaminhado ao hospital mais próximo, sendo depois transferido para o Hospital Souza Aguiar.

A pasta declarou também que a escola acolheu a mãe e o estudante desde o primeiro momento e informou que uma sindicância foi instaurada para apurar o histórico do caso. O aluno apontado como autor da agressão foi transferido para outra escola.

O caso é investigado pela Delegacia da Criança e do Adolescente Vítima (DCAV).