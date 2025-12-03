Você viu Luciana? Família busca informações que levem ao paradeiro de tatuadora de Niterói

Familiares de Luciana Caruline Silva de Lima, 30 anos, estão em busca de informações que levem ao paradeiro da moradora de Niterói, desaparecida desde a última segunda-feira (01), quando saiu de casa dizendo que iria ao Centro da cidade. Segundo a irmã, Luciana, que vive no bairro Largo da Batalha, tem uma filha de 13 anos e trabalhava em um motel em Niterói e também como tatuadora.

"Ela estava com a filha em casa, quando por volta de 12h falou que iria ao Centro de Niterói. Isso nunca havia acontecido antes, mas como ela está com depressão, achamos que esse desaparecimento possa ter a ver com a saúde mental dela. Mas não temos certeza", informou Lavínia Lima, irmã de Luciana.

Ainda de acordo com familiares, quando saiu de casa a moradora de Niterói vestia uma calça legging verde, blusa laranja e levava uma mochila preta consigo. A tatuadora também levou o celular, que foi contactado pela família, porém sem sucesso.

"Estamos desesperados, pois isso nunca aconteceu. A filha dela e minha mãe estão muito mal. Minha mãe não dorme. A Luciana sempre foi uma boa pessoa, trabalha em dois empregos", relatou a irmã.

O desaparecimento de Luciana foi registrado na delegacia e familiares aguardam os desdobramentos do caso. A família pede para quem tenha informações sobre Luciana, que entre em contato através do número (21) 983007208.