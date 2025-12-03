Policiais militares realizam parto dentro da viatura em Nova Iguaçu

Um momento de expectativa e tensão que é dar à luz, terminou de forma feliz graças ao trabalho de policiais militares do 20º BPM (Mesquita) que realizaram um parto dentro da viatura, na noite desta terça-feira (2).

Militares que estavam parados na esquina da Rua Geni Saraiva com a Rodovia Presidente Dutra, foram abordados pelos parentes da gestante que pediram ajuda. Os agentes colocaram a mulher, que já estava em trabalho de parto, no banco de trás da viatura, e tentaram seguir até uma unidade de saúde.

No entanto, ao perceber que não daria tempo, a soldado estacionou a viatura e realizou o parto. Tanto a mãe quanto o recém-nascido, um menino, foram levados para o Hospital Iguassú, onde precisaram ser internados e passam bem.