Black Friday ainda vale a pena? Especialista comenta momento atual e dá dicas para aproveitar as compras com responsabilidade

Conhecida por promover grandes promoções no setor do varejo, a Black Friday acontece nesta sexta-feira (29) em todo o país, se consolidando como a oportunidade ideal para quem quer economizar nas compras ou adiantar os presentes de Natal.

Com origem nos Estados Unidos, a data, que acontece oficialmente na sexta-feira seguinte ao Dia de Ação de Graças (tradicional feriado americano), foi incorporada ao calendário do varejo brasileiro em 2010 e, desde então, movimenta consumidores em busca de descontos no comércio de rua, em shoppings e nas plataformas de comércio eletrônico.

Mas, afinal, a Black Friday ainda vale a pena? Será realmente necessário comprar nesta data para aproveitar as melhores promoções? Em entrevista a O SÃO GONÇALO, o economista Gilberto Braga comentou sobre o atual momento do evento comercial e deu dicas para que o consumidor fique atento durante este período de compras.

"A Black Friday acabou se tornando mais um evento comercial, como várias datas comemorativas, e é muito aguardada por alguns consumidores, sobretudo para aqueles que têm o hábito de fazer compras pela internet. No Brasil isso virou sinônimo de liquidação, e neste ano de 2025, podemos ressaltar uma característica especial: pela primeira vez nos últimos anos essa data coincide com o último dia útil do mês de novembro, quando os trabalhadores receberão a primeira parcela do décimo terceiro salário. Então muitos poderão antecipar as compras natalinas já aproveitando o recebimento desse valor", explicou o especialista.

Leia também

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões

Receita paga lote da malha fina de novembro



"Mas é uma data em que é preciso tomar cuidado, justamente por essa facilidade de ter muitos recursos disponíveis. O décimo terceiro deve ser utilizado de maneira planejada e com consciência, lembrando que é um recurso que também se utiliza para equilibrar as contas. E com relação às oportunidades da Black Friday, normalmente é preciso fazer uma pesquisa, porque praticamente todos os anúncios indicam que há algum tipo de promoção de redução de preços. Entretanto às vezes essa redução é uma redução muito pequena, uma redução que tem mais um apelo de consumo do que propriamente uma vantagem financeira. Então é importante que o consumidor não compre por impulso e que faça as pesquisas para saber se de fato as compras são vantajosas e tem uma redução expressiva de liquidação", ressaltou o economista.

Pesquisa

Um levantamento realizado pela Hibou Pesquisas & Insights em parceria com a Score Agency, revela que 55% dos brasileiros seguem indecisos sobre ir às compras, e 31% já afirmam categoricamente que não pretendem participar do evento. Essa hesitação se reflete diretamente na intenção de compra, que despencou de 54% em 2024 para apenas 45% este ano.

A era do consumidor que esperava a data para descobrir as ofertas parece estar em "xeque". O estudo mostra que apenas 7% dos consumidores deixam para conferir os preços no dia da Black Friday. Em contrapartida, 42% monitoram ativamente os valores antes do evento para garantir que o desconto é genuíno e fugir da "maquiagem de preços". O planejamento também se antecipou: 22% dos potenciais compradores iniciaram suas pesquisas de preços entre agosto e setembro.

Porém, ainda que com um ambiente nacional mais cauteloso, a data segue sendo um fenômeno de vendas. No Brasil, por exemplo, estimativas da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico (ABComm) indicam que o e-commerce deve atingir R$234,9 bilhões em faturamento neste ano.