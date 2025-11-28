Brasileiro, filho de ex-vereador, morre após ser atingido por um raio no Peru

Filho do ex-vereador de São Mateus (ES), Chiquinho Botelho, o brasileiro Yuri Botelho, de 36 anos, morreu após ser atingido por um raio nesta quinta-feira (27), durante um passeio de bicicleta em uma montanha em Cusco, no Peru.



Botelho morava em Minnesota, nos Estados Unidos, com a esposa e o filho, e estava acompanhado de um amigo americano, identificado como James Fernandez, de 41 anos, no momento do ocorrido.

Eles andavam de bicicleta na região de Occoruro-Chimpahuaylla, perto da divisa entre as cidades de Cusco e Paruro, quando uma tempestade de raios começou e os atingiu. O americano ficou ferido e foi encaminhado ao hospital.

Leia também

Dois transatlânticos atracam no Pier Mauá na próxima terça trazendo mais de sete mil turistas ao Rio

Mega-Sena acumula e prêmio principal vai para R$ 27 milhões



Uma equipe policial recebeu um alerta e foi até o local, onde encontrou o guia turístico que estava com a dupla de amigos, sem ferimentos. O corpo do brasileiro estava em meio à vegetação.

Segundo divulgações do Estadão, o ex-vereador Chiquinho Botelho, consternado com a perda do filho, afirmou que Yuri será cremado em Lima e que as cinzas serão enviadas para Minneapolis.

"Foi um anjo na nossa vida e continuará a cuidar de nós no céu. Coração puro e alegria constante pautaram a vida dele. Amava o esporte e a disciplina", escreveu. "Partiu meu coração a precoce partida, mas ele mesmo nos confortará com suas lembranças [...] Como fui feliz em dizer que te amava todos as vezes que tivemos contato", afirmou o ex-vereador.