Dois transatlânticos atracam no Pier Mauá na próxima terça trazendo mais de sete mil turistas ao Rio

Nesta terça-feira (02/12), às 9h e 10h, respectivamente, chegam ao Pier Mauá dois gigantes da navegação: o Celebrity Equinox, de bandeira maltesa, trazendo 3.148 visitantes; e o MSC Fantasia, de bandeira panamenha, com capacidade para 4.363 turistas. Os mais de 7 mil passageiros serão recebidos com festa na Cidade Maravilhosa: ao som de ritmistas de escolas de samba do Rio, com direito a passistas, garantindo uma recepção tipicamente carioca.

O Celebrity Equinox é um navio de cruzeiro da classe Solstice da Celebrity Cruises, totalmente renovado em 2019. Ele é conhecido por suas opções gastronômicas, com dez diferentes opções de restaurantes, como o buffet Ocean View Cafe e os temáticos, além de áreas de lazer como o Lawn Club, que possui grama real, e o spa. A embarcação também oferece cassino, teatro e jacuzzis para confirto dos passageiros.

Já o MSC Fantasia, em sua temporada 2025/2026 na América do Sul, terá roteiros com embarque em Buenos Aires, na Argentina, realizando cruzeiros de oito, nove e dez noites, visitando destinos Ilhabela/SP e Balneário Camboriú /SC, além de Montevidéu, no Uruguai. O navio possui uma robusta estrutura, com atrações como o Teatro L'Avanguardia, com shows ao estilo Broadway e música ao vivo com artistas internacionais; o ​Casinò delle Palme; a ​Liquid Disco, uma discoteca panorâmica; ​um simulador de corrida de Fórmula 1; um cinema 4D, com efeitos sensoriais; butiques, bares, restaurantes e lounges temáticos; e área de entretenimento, com um complexo de piscinas, academia, spa, quadras para tênis e basquete, minigolfe e pista de corrida, além de espaço Kids. O transatlântico possui um "iate dentro do navio", com recepção própria, serviço de mordomo 24 horas, lounge e piscina privativos, além de um restaurante dedicado.