Região Sudeste registrou mais de 4,5 milhões de empresas inadimplentes em setembro, revela Serasa Experian

O Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, apontou que a primeira e maior datatech do Brasil, o Sudeste encerrou setembro de 2025 com 4.508.291 empresas inadimplentes. São Paulo foi o destaque, com 2.821.416 companhias com contas em atraso, representando 62,5% do total regional, seguido por Minas Gerais (780.316), Rio de Janeiro (769.989) e Espírito Santo (136.570). O valor médio das dívidas ficou acima dos R$ 20 mil em quase todos os estados, com exceção do Espírito Santo, cuja média não chega a R$ 15 mil.

O valor médio das dívidas ficou acima dos R$ 20 mil em quase todos os estados | Foto: Divulgação

Visão Nacional: Inadimplência das empresas bate recorde

Segundo o Indicador de Inadimplência das Empresas da Serasa Experian, o avanço das dívidas levou o total de CNPJs inadimplentes a 8,4 milhões em setembro de 2025, o maior número desde o início da série histórica. A dívida média das companhias no período foi de R$ 24.074,5, um aumento de 9,5% em relação a setembro de 2024. Cada empresa inadimplente acumulou, em média, 7,2 contas em atraso, cujo ticket médio por compromisso vencido foi de R$ 3.331,3. Juntas, elas somaram mais de R$ 200 bilhões em dívidas atrasadas. Veja, no gráfico e na tabela abaixo, a evolução dos números de companhias negativadas:

Cada empresa inadimplente acumulou, em média, 7,2 contas em atraso | Foto: Divulgação

Do total de empresas inadimplidas em setembro de 2025, 54,7% eram do setor de “Serviços”, enquanto 33,2% do segmento do “Comércio”, 8,0% da “Indústria”, 3,1% de “Outros (que contempla ...) e 0,9% do “Primário”. Já em relação aos setores das dívidas negativadas no período, o maior volume de negativações ficou em “Serviços” (32,1%), seguido por “Bancos e Cartões” (19,5%). No gráfico abaixo, veja o detalhamento desta visão:

Os setores das dívidas negativadas no período, o maior volume de negativações ficou em “Serviços” e “Bancos e Cartões” | Foto: Divulgação

Visão por Porte

Do total de 8,4 milhões de companhias inadimplentes em setembro, a maioria eram Micro, Pequenas e Médias Empresas (7,9 milhões), ainda segundo o indicador da datatech. Juntas, concentraram o volume de 55,9 milhões de dívidas negativadas que somaram R$ 174 bilhões em atraso.

Impacto regional:

Em números absolutos, os estados do Sudeste concentraram o maior volume de CNPJs inadimplidos, (total de mais de 4,5 milhões), seguidos pelos da região Sul (mais de 1,3 milhão) e da Nordeste (ultrapassou a marca de 1,2 milhão). O Centro-Oeste (729 mil) e o Norte (499 mil) foram os com menor volume de companhias no vermelho. Veja no gráfico abaixo o detalhamento das Unidades Federativas (UFs):

Os estados do Sudeste concentraram o maior volume de CNPJs inadimplidos | Foto: Divulgação

Para conferir mais informações e a série histórica do indicador, clique aqui.

Feirão Limpa Nome traz para as PMEs ferramenta gratuita de gestão financeira e conteúdo educacional

Durante o evento, os empreendedores também poderão testar gratuitamente o Serasa Descomplica, nova ferramenta de gestão financeira da datatech. O sistema integra contas bancárias via Open Finance e usa inteligência artificial para gerar previsões automáticas e insights personalizados, facilitando o planejamento financeiro e o acesso ao crédito.

Além das renegociações, o Feirão Limpa Nome também contará com uma agenda gratuita de palestras e workshops sobre educação financeira, com nomes como Criolo, Gil do Vigor, Thelma Assis, Bia Souza e Thiago Godoy (Papai Financeiro). Serão mais de 30 horas de conteúdo sobre finanças pessoais e empresariais, abertas ao público mediante inscrição prévia. Confira a programação completa aqui.

Serviço – Tenda Serasa Limpa Nome em São Paulo

Data: de 25 a 29 de novembro

Horário: das 9h às 18h

Local: Novo Vale do Anhangabaú | Av. São João – Centro Histórico de SP (embaixo do Viaduto do Chá, ao lado do Shopping Light)

Metodologia

O Indicador Serasa Experian de Inadimplência das Empresas contempla a quantidade de empresas brasileiras que estão em situação inadimplência, ou seja, possuem pelo menos um compromisso vencido e não pago, apurado no último dia do mês de referência. O Indicador é segmentado por UF, porte e setor.