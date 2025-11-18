Escola de samba Cacique da São José comemora aniversário em Niterói cantando Arthur Maia (vídeo)

Familiares de Arthur Maia se reuniram com os sambistas da Cacique no último fim de semana na casa onde o famoso baixista viveu parte da vida - Foto: Divulgação/Cacique da São José

Familiares de Arthur Maia se reuniram com os sambistas da Cacique no último fim de semana na casa onde o famoso baixista viveu parte da vida - Foto: Divulgação/Cacique da São José

A escola de samba Cacique da São José faz aniversário junto com Niterói. A agremiação vai celebrar os 22 anos em uma festa, neste sábado (22), das 13h às 19h, no Clube AFTAE, no Centro da cidade. Além da divulgação do enredo “Arthur Maia, Sempre Vivo", a vermelha e branca da Zona Norte apresentará reforços para o Carnaval 2026. A atual campeã do Grupo C quer brilhar no Grupo B de Niterói e vem trablhando intensamente para fazer bonito no desfile que será realizado no Caminho Niemeyer, no Centro de Niterói no dia 6 de fevereiro de 2026.

Festa - Fundada em 2003, a escola prepara uma superfesta para comemorar com samba e feijoada as conquistas recentes e toda a trajetória, homenageando o baixista Arthur Maia (1962–2018) e a memória do presidente de honra e fundador da Cacique, Waldir dos Santos, que faleceu ano passado.

“Será uma tarde linda, cheia de cultura, alegria e samba no pé! Teremos a apresentação dos componentes da escola e de algumas coirmãs que abrilhantarão ainda mais nosso encontro. Um momento especial será a coroação da nossa rainha, a apresentação da musa e dos contratados que farão parte do nosso Carnaval 2026, que traz a emocionante homenagem a Arthur Maia". diz a diretora executiva da Cacique da São José, Monica Miranda.

Estarão presentes os familiares do músico, que receberam a visita de uma delegação da escola, no bairro Maravista, no último fim de semana. No encontro, realizado no sábado (15) o carnavalesco Renato Figueiredo, recém-chegado à Cacique, falou do enredo e contou como está projetando o desfile, contado e cantado a partir da dedicatória da mãe de Arthur, Nancy dos Santos Maia, escrita para o filho em um antigo caderno de letras musicais.





Convidados - A festa de aniversário da Cacique reunirá representantes da Velha Guarda da Viradouro, das coirmãs Combinado do Amor e Bugres do Cubango e dos Blocos Filhos da Pauta e Os Trabalhistas Estão Chegando. O Clube AFTAE fica na Rua Henri Novo, 21, Centro, atrás do 12º BPM (Niterói). As novidades da escola também podem ser acompanhadas nas redes sociais em @gres.caciquedasaojose.