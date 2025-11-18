Com o objetivo democratizar o conhecimento e promover a inovação, o Senac RJ oferece 5 mil vagas gratuitas em curso de Inteligência Artificial, a partir de dezembro. A modalidade remota e ao vivo permite o acesso em todo o Brasil. Os interessados já podem se inscrever pelo link https://ianapratica.rj.senac.br/.

O curso adota a metodologia 100% prática, contextualizada e digital. Durante as 8 horas de formação (cerca de duas semanas), os alunos irão aprender a usar IA na criação de textos e imagens, utilizando ferramentas como ChatGPT e Gemini, com foco em Prompt Engineering - aplicação de práticas de engenharia no desenvolvimento de comandos (prompt). Os exercícios irão simular situações reais para geração de conteúdos, marketing e apresentações.

Para se candidatar, os interessados precisam ter idade mínima de 14 anos e possuir noções básicas de informática (Windows e navegação na internet).

Sobre o Senac RJ

Há 79 anos o Senac RJ atua na profissionalização de mão de obra para o setor do Comércio de Bens, Serviços e Turismo no Estado do Rio de Janeiro. A instituição de ensino, que desde janeiro de 2023 é signatária do Pacto Global da ONU, investe fortemente em inclusão social por meio de capacitação para o mercado de trabalho e é reconhecida como referência na oferta de cursos profissionalizantes.

Serviço gratuito:

Curso: Inteligência Artificial na Prática | Senac RJ

Pré-requisitos: idade mínima 14 anos, noções básicas de informática (Windows e navegação na internet)

Inscrição: https://ianapratica.rj.senac.br/