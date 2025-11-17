Jards Macalé morre aos 82 anos

A MPB perdeu um dos seus grandes representantes. O músico, cantor e compositor Jards Macalé, autor de sucessos como "Vapor Barato", morreu nesta segunda-feira (17), no Rio de Janeiro, aos 82 anos.

A morte foi confirmada pela TV Globo por amigos e postada nas redes sociais do artista. Macalé estava internado em um hospital na Barra da Tijuca, na Zona Sudoeste do Rio, onde tratava de problemas pulmonares. Nesta segunda, sofreu uma parada cardíaca.

"Jards Macalé nos deixou hoje. Chegou a acordar de uma cirurgia cantando 'Meu Nome é Gal', com toda a energia e bom humor que sempre teve. 'Cante, cante, cante. É assim que sempre lembraremos do nosso mestre, professor e farol de liberdade. Agradecemos, desde já, o carinho, o amor e a admiração de todos. Em breve informaremos detalhes sobre o funeral. 🖤“Nessa soma de todas as coisas, o que sobra é a arte. Eu não quero mais ser moderno, quero ser eterno.' — Jards Macalé', diz a nota em uma das redes sociais do artista.

