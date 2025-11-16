Cantor Filipe Ret é investigado por pichação em prédio de Macaé

Filipe Ret tinha um show programado para ocorrer no Centro de Convenções de Macaé na mesma noite - Foto: Reprodução - Instagram

Filipe Ret tinha um show programado para ocorrer no Centro de Convenções de Macaé na mesma noite - Foto: Reprodução - Instagram

O cantor Filipe Ret, de 40 anos, está sendo investigado pela Polícia Civil após realizar uma pichação na noite desta sexta-feira (14) em um edifício de Macaé, no Norte Fluminense. Moradores relatam que o imóvel fica a poucos metros de um batalhão da Polícia Militar.

O momento da pichação foi registrado e publicado pelo próprio artista em suas redes sociais. Em outros vídeos que circulam na internet, é possível ver o cantor subindo nos ombros de outra pessoa para alcançar a parte superior da parede pichada, enquanto um terceiro indivíduo grava a ação.

Filipe Ret tinha um show programado para ocorrer no Centro de Convenções de Macaé na mesma noite.

A Polícia Civil informou que ainda não houve registro formal na 123ª DP (Macaé). No entanto, após tomar conhecimento das imagens divulgadas nas redes sociais, a delegacia abriu uma investigação pela prática de pichação, considerada crime ambiental.

Pichação é crime ambiental

De acordo com o artigo 65 da Lei 9.605/98 (Lei de Crimes Ambientais), pichar ou conspurcar edificações e monumentos urbanos é crime, com pena prevista de detenção de três meses a um ano, além de multa.