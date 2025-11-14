Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Morre Pedro Costa, referência do rádio esportivo no Rio de Janeiro

Admirado por colegas e profissionais do setor, o jornalista deixou um legado de dedicação e paixão pelo rádio

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 14 de novembro de 2025 - 09:35
Pedro Costa ganhou notoriedade nos anos 1990, quando apresentou o programa “Panorama Esportivo”
Morreu nesta quinta-feira (13) o radialista Pedro Costa, conhecido e admirado por sua trajetória na área esportiva dentro do estado do Rio de Janeiro. Ele teve passagens por grandes veículos, como a Rádio Globo e também a SuperRádio Tupi. A causa da morte não foi divulgada.

Admirado por colegas e profissionais do setor, Pedro Costa deixou um legado de dedicação e paixão pelo rádio. Ele ganhou notoriedade nos anos 1990, quando apresentou o programa “Panorama Esportivo” ao lado de Gilson Ricardo, que morreu em 2023. A dupla se destacou pela linguagem popular e pelo estilo direto que conquistou uma grande audiência entre torcedores e ouvintes de futebol.

O jornalista também marcou época em programas televisivos. Durante os anos de 1990 e 2000, integrou a bancada do "Mesa Redonda", apresentado por José Carlos Araújo após as partidas dos fins de semana, na CNT. Suas análises e comentários ajudaram a consolidar sua imagem como um dos comunicadores mais versáteis do esporte. Ele também foi o primeiro repórter do Brasil a usar uma linha de celular numa transmissão esportiva.

Formado também em direito, Pedro Costa foi, ainda, presidente da Associação dos Cronistas Esportivos do Estado do Rio de Janeiro (ACERJ).

