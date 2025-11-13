São Gonçalo fiscaliza lojas de conserto de celulares e interdita duas

Três lojas de conserto de aparelhos celulares foram fiscalizadas, nesta quarta-feira (12), em São Gonçalo. A ação de agentes da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas da Prefeitura de São Gonçalo com os policiais da 73ª DP (Neves) interditou dois comércios. A fiscalização faz parte da Operação Rastreio, da Polícia Civil, que tem como objetivo combater roubo, furto e receptação de celulares. Nesta quarta-feira, não foram encontrados aparelhos roubados.

Uma loja no Paraíso, que havia sido interditada por falta de alvará de funcionamento, foi multada e interditada novamente. Uma outra no mesmo bairro foi intimada a regularizar o estabelecimento. No Gradim, um comércio que tinha sido alvo da Polícia Civil foi interditado. Na primeira ação, o proprietário foi levado para a delegacia por estar com um celular roubado. E uma quarta em Vila Lage, que tinha sido interditada, estava fechada.

“A loja que foi intimada só tem um mês de funcionamento. Por isso, o proprietário recebeu auto de intimação para a regularização e obtenção do alvará. Outra já tinha sido interditada, em julho, por falta de alvará de funcionamento. O responsável retirou o lacre e reabriu sem a autorização da Prefeitura, o que configura crime de desobediência. Ela foi multada por embaraço à ação fiscal em 50 Ufisgs (Unidade Fiscal de São Gonçalo no total de R$2.472,00) e foi interditada novamente”, explicou o subsecretário de Fiscalização de Posturas, Diego Manhães.

Levantamento da Subsecretaria de Fiscalização de Posturas apontava que o comércio no Vila Lage já reabriu as portas, também desobedecendo a interdição. No entanto, na fiscalização desta quarta, a loja estava fechada, mas sem o lacre. “Eles serão multados em 50 Ufisgs e serão interditados novamente quando voltarmos e a loja estiver aberta. Eles terão que abrir processo de desinterdição para voltar a funcionar”, esclareceu Diego.