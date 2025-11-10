Instagram Facebook Twitter Whatsapp
Justiça decreta falência da Oi após quase dez anos de tentativas de recuperação

Decisão da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro determina liquidação ordenada dos bens da operadora e continuidade provisória dos serviços até que outras empresas assumam

10 de novembro de 2025
A sentença foi proferida pela juíza Simone Gastesi Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que converteu o processo de recuperação judicial em falência -

Depois de quase uma década tentando se reerguer, a Oi teve sua falência decretada nesta segunda-feira (10). A decisão marca o fim da trajetória da antiga gigante das telecomunicações, que enfrentava graves dificuldades financeiras desde 2016.

A sentença foi proferida pela juíza Simone Gastesi Chevrand, da 7ª Vara Empresarial do Rio de Janeiro, que converteu o processo de recuperação judicial em falência. Em sua decisão, a magistrada afirmou que a empresa encontra-se “tecnicamente falida” e determinou a liquidação organizada dos ativos, com o objetivo de otimizar os valores destinados ao pagamento dos credores.

A juíza autorizou a continuidade temporária das operações da Oi, para evitar interrupções nos serviços de telefonia e internet, até que outras companhias assumam as atividades. O escritório Preserva-Ação, já nomeado anteriormente como interventor, será responsável pela administração provisória da empresa durante o processo.

Os outros dois administradores judiciais, Wald e K2, foram dispensados da função. A decisão veio após a própria Oi e seu interventor reconhecerem a insolvência da companhia, alegando incapacidade de cumprir as obrigações financeiras e de restabelecer o equilíbrio entre ativo e passivo.

Segundo a decisão judicial, os credores poderão convocar uma assembleia para eleger um comitê responsável por acompanhar a liquidação. Durante o processo, ficam suspensas todas as ações e execuções movidas contra a empresa.

A Oi já havia descumprido cláusulas do seu plano de recuperação e, mesmo com tentativas de renegociar prazos e condições de pagamento, não conseguiu aprovação judicial. Em 2016, quando ingressou na primeira recuperação judicial, a operadora somava cerca de R$ 65 bilhões em dívidas. No processo atual, o valor ultrapassa R$ 15 bilhões.

A companhia também tentou uma nova reestruturação nos Estados Unidos, mas não obteve sucesso. Com a decretação da falência, a Justiça coloca fim à trajetória de uma das maiores empresas do setor de telecomunicações do país, símbolo de uma crise que se arrastou por quase uma década.

