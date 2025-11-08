Niterói divulga balanço de operação contra motos barulhentas no Fonseca
Durante uma ação integrada organizada pela NitTrans, 265 motocicletas foram abordadas e uma foi recolhida ao depósito por desrespeitar o bloqueio viário
A Prefeitura de Niterói realizou, ontem (7), mais uma operação de fiscalização contra motocicletas com escapamentos adulterados, na Avenida João Brasil, no bairro Fonseca. A ação, coordenada pela Niterói Transporte e Trânsito (NitTrans), contou com o apoio da Secretaria de Ordem Pública (Seop), Guarda Municipal, 12º Batalhão da PM, Proeis e Segurança Presente.
Durante a operação, que aconteceu entre 15h e 17h, foram abordadas 265 motocicletas. Desse total, 16 foram autuadas por infrações diversas, sendo cinco por falta de Carteira Nacional de Habilitação (CNH). Uma moto foi recolhida ao depósito por transpor o bloqueio viário.
Segundo o presidente da NitTrans, Nelson Godá, as ações têm caráter educativo e buscam garantir o cumprimento das leis de trânsito, com foco na redução da poluição sonora causada por escapamentos irregulares.
“Estamos trabalhando para reduzir o barulho nas ruas, que incomoda a população de forma geral. Nossas ações são educativas — não temos a intenção de tirar o veículo de ninguém. Os motociclistas têm a oportunidade de trocar o cano de descarga pelo original e sair com sua moto do local”, explicou Godá.
As operações são itinerantes e ocorrem em diferentes bairros da cidade. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro (CTB), a alteração do escapamento original é uma infração sujeita a multa. O motociclista abordado pode substituir o cano de descarga adulterado pelo original no momento da fiscalização, evitando a apreensão do veículo.
A ação é amparada pela Lei Municipal nº 3.661/2021, que autoriza o poder público a combater o excesso de ruído emitido por escapamentos de veículos. O descumprimento da norma resulta em multa de R$ 195,23 e perda de cinco pontos na CNH.
A NitTrans informou que as fiscalizações continuarão ocorrendo regularmente, reforçando o compromisso da Prefeitura de Niterói com a segurança viária e o bem-estar da população.