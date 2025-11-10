São Gonçalo promove Semana da Umbanda 2025

A partir desta segunda-feira (10), São Gonçalo promove a Semana da Umbanda 2025. A programação vai contar com arte, música e espiritualidade, com eventos no Centro Cultural Joaquim Lavoura e Teatro Municipal de São Gonçalo. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de São Gonçalo e a Comissão da Semana da Umbanda 2025.

O evento de abertura, na segunda-feira (10), às 19h, contará com uma exposição em homenagem a Waguinho Macumba, no Centro Cultural Joaquim Lavoura, que marca o início das atividades de valorização da cultura afro-brasileira e combate à intolerância religiosa na cidade. A exposição ficará disponível ao longo da semana, de 10h às 17h.

A homenagem a Pai Waguinho Macumba prestará tributo ao legado deste líder religioso umbandista, que esteve à frente do Centro Espírita Xangô das Almas, herdado do seu saudoso pai e de sua trajetória como ativista incansável pelas causas sociais, sendo militante do Movimento Negro Unificado e vice-presidente nacional do Instituto Cultural Carta Magna da Umbanda.

Para encerrar a semana, na sexta-feira (14), às 19h, o Teatro Municipal será palco de um espetáculo que promete emocionar o público com uma programação especial, que contará com a Escola de Dança Studio Noor Farag, com um espetáculo que transita pelos ritmos africanos, incorporando-os à dança do ventre e à dança cigana, revelando a beleza do encontro entre culturas e tradições.

Haverá também apresentação especial da canção “Abre Caminhos”, inspirada na Umbanda e presente no novo álbum Abraçar o Caos, do cantor Romulo Narducci, e da Escola de Atabaques Valdir Urubatan, com um encerramento vibrante com a força e a emoção dos ritmos sagrados da Umbanda, celebrando a alegria, a fé e as raízes afro-brasileiras que sustentam essa tradição.

A programação é gratuita e tem classificação livre.