Após operação no Alemão e na Penha, aprovação de Cláudio Castro atinge maior nível desde 2022

Um levantamento do Datafolha, divulgado neste sábado (1º), aponta que o governo Cláudio Castro (PL) alcançou o melhor índice de aprovação desde 2022. Segundo a pesquisa, 40% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio consideram a administração ótima ou boa.

Ao mesmo tempo, a reprovação também subiu: 34% dos entrevistados avaliaram a gestão como ruim ou péssima, o maior percentual registrado até agora. Outros 23% classificaram o desempenho como regular.

Na última sondagem, feita em setembro de 2022, os números eram diferentes: 31% avaliavam positivamente o governo, 25% de forma negativa e 37% como regular, enquanto 6% não souberam opinar.

O aumento na aprovação ocorre dias após a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na terça-feira (28), que resultou em 121 mortes. A pesquisa mostra que 37% da população avalia a gestão da segurança pública como ótima ou boa, 25% como regular e 37% como ruim ou péssima.

Sobre a operação, 48% dos entrevistados afirmaram que ela foi muito bem executada, enquanto 21% a consideraram regular, com falhas. Outros 24% avaliaram que a ação foi mal conduzida. Além disso, 57% dos participantes disseram concordar com o governador, que classificou a operação como um sucesso, enquanto 39% discordaram.

O levantamento ouviu 626 pessoas com 16 anos ou mais por telefone, entre os dias 30 e 31 de outubro, no município do Rio de Janeiro e na região metropolitana. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.

Na capital, a aprovação do governador fica em 30%, podendo variar cinco pontos para cima ou para baixo. Já entre os moradores da Baixada e outras cidades da região metropolitana, o índice sobe para 51%, com margem de erro de seis pontos. A reprovação atinge 39% na capital e 28% no Grande Rio.