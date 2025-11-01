Após operação no Alemão e na Penha, aprovação de Cláudio Castro atinge maior nível desde 2022
Levantamento Datafolha mostra avanço de popularidade do governador, mas também recorde de rejeição
Um levantamento do Datafolha, divulgado neste sábado (1º), aponta que o governo Cláudio Castro (PL) alcançou o melhor índice de aprovação desde 2022. Segundo a pesquisa, 40% dos moradores da capital e da região metropolitana do Rio consideram a administração ótima ou boa.
Ao mesmo tempo, a reprovação também subiu: 34% dos entrevistados avaliaram a gestão como ruim ou péssima, o maior percentual registrado até agora. Outros 23% classificaram o desempenho como regular.
Na última sondagem, feita em setembro de 2022, os números eram diferentes: 31% avaliavam positivamente o governo, 25% de forma negativa e 37% como regular, enquanto 6% não souberam opinar.
O aumento na aprovação ocorre dias após a megaoperação policial realizada nos complexos da Penha e do Alemão, na terça-feira (28), que resultou em 121 mortes. A pesquisa mostra que 37% da população avalia a gestão da segurança pública como ótima ou boa, 25% como regular e 37% como ruim ou péssima.
Sobre a operação, 48% dos entrevistados afirmaram que ela foi muito bem executada, enquanto 21% a consideraram regular, com falhas. Outros 24% avaliaram que a ação foi mal conduzida. Além disso, 57% dos participantes disseram concordar com o governador, que classificou a operação como um sucesso, enquanto 39% discordaram.
O levantamento ouviu 626 pessoas com 16 anos ou mais por telefone, entre os dias 30 e 31 de outubro, no município do Rio de Janeiro e na região metropolitana. A margem de erro é de quatro pontos percentuais, para mais ou para menos.
Na capital, a aprovação do governador fica em 30%, podendo variar cinco pontos para cima ou para baixo. Já entre os moradores da Baixada e outras cidades da região metropolitana, o índice sobe para 51%, com margem de erro de seis pontos. A reprovação atinge 39% na capital e 28% no Grande Rio.