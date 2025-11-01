Caixa Econômica abre apostas para a Mega da Virada 2025

Prêmio da Mega da Virada será o maior da história da loteria no Brasil - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

Prêmio da Mega da Virada será o maior da história da loteria no Brasil - Foto: Tomaz Silva/Agência Brasil

As apostas para a Mega da Virada 2025 começam neste sábado, 1º de novembro. A Caixa Econômica Federal avisa que o premio estimado é de R$ 850 milhões. Seria o maior da história das loterias no Brasil.

O concurso 2.955 da Mega-Sena vai ser sorteado em 31 de dezembro e terá mais novidades além do valor em disputa. A primeira delas é a mudança no rateio do prêmio. Neste ano, o apostador que acertar as seis dezenas vai receber uma fatia maior da bolada.

O Ministério da Fazenda aumentou a parcela destinada ao prêmio principal dos concursos regulares de 35% para 40% do valor arrecadado. Também houve a alteração de 62% para 90% do montante destinado a quem gabaritar os seis números da Mega da Virada.

Outra novidade é o horário do sorteio. Agora, passa a ser feito às 21h e as apostas vão até às 20h30.

A Caixa também reajustou o valor das apostas de suas loterias. A Mega-Sena e a Mega da Virada, na aposta simples, escolhendo seis dezenas, custa R$ 6,00.

Como os concursos regulares da Mega-Sena seguem ocorrendo até 20 de dezembro, as apostas para a Mega da Virada devem ser feitas em volante exclusivo para a modalidade.