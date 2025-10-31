Niterói firma parceria com o Ministério da Saúde para reduzir filas de cirurgias e exames pelo SUS

A Prefeitura de Niterói, em parceria com o Ministério da Saúde, lançou nesta quinta-feira (31) o programa “Agora Tem Especialista”, que vai permitir que pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) realizem consultas, exames e cirurgias em hospitais e clínicas privadas, de forma totalmente gratuita.

O projeto tem como objetivo reduzir as filas de espera para atendimentos especializados, especialmente nas áreas de oncologia, ginecologia, cardiologia, ortopedia, oftalmologia e otorrinolaringologia. Entre os primeiros procedimentos ofertados estão as cirurgias ginecológicas e oncológicas, que possuem alta demanda na região.

A ação é considerada um marco por integrar o setor público e o privado em prol do atendimento universal e gratuito. O Hospital São Francisco, em Niterói, será o primeiro a realizar cirurgias pelo novo programa, atendendo mulheres que aguardavam por procedimentos ginecológicos e oncológicos.

O ministro da Saúde, Alexandre Padilha, destacou que o projeto nasceu da necessidade de ampliar o acesso aos serviços e otimizar o uso da estrutura hospitalar disponível.

“O objetivo do ‘Agora Tem Especialista’ é reduzir o tempo de espera para exames e consultas de especialidade. E Niterói está, mais uma vez, puxando a fila da inovação”, afirmou o ministro.

“É a primeira cidade do país a atrair um hospital privado que está oferecendo cirurgias para quem está na fila do SUS, sem ter que pagar nada, graças a essa parceria com a prefeitura. É um passo muito importante para garantir dignidade e atendimento ágil à população”, completou.

O prefeito Rodrigo Neves ressaltou que a integração com o setor privado é uma medida pragmática e eficiente para atender à demanda crescente do SUS.

“Às vezes, há quem tenha preconceito com o setor privado, mas o que importa é atender gratuitamente e com qualidade a população que mais precisa. Essa é uma parceria inteligente: o setor privado continua gerando empregos e, ao mesmo tempo, ajuda a reduzir as filas do SUS”, disse.

Durante a cerimônia de assinatura do acordo, o prefeito Rodrigo Neves apresentou os avanços recentes e os próximos passos da gestão na saúde pública municipal.

“Em apenas dez meses, contratamos mais 267 médicos e reabrimos o laboratório de análises clínicas de Niterói, que ficou fechado por três anos. Em março, vamos inaugurar o Super Centro de Saúde, de exames e especialidades, em parceria com o Ministério da Saúde, no antigo prédio da Nill, na Região Oceânica”, anunciou.

De acordo com Neves, o grande desafio agora é zerar as filas de exames e cirurgias até o primeiro semestre de 2026.

“O objetivo da Prefeitura é zerar completamente as filas de exames e de cirurgias. Estamos fazendo um grande esforço conjunto com o Ministério da Saúde, o setor privado e os profissionais da cidade”, destacou.

O prefeito também mencionou que o projeto federal dialoga diretamente com o programa municipal “Fila Zero da Saúde”, lançado no início do novo mandato.

“Esse é o nosso objetivo para Niterói: reduzir essa fila a praticamente zero. A prefeitura está pagando complementarmente à tabela do SUS para o setor privado de saúde instalado na cidade, garantindo atendimento gratuito e de qualidade para quem mais precisa”, explicou.

Niterói é hoje o município com maior número de médicos por habitante do Brasil, segundo dados do Conselho Federal de Medicina (CFM), e se destaca pela ampla cobertura da atenção básica.

“Niterói é a única cidade do país com 100% da população coberta pela Estratégia de Saúde da Família. Agora, queremos avançar na média e alta complexidade, oferecendo exames e cirurgias de forma rápida e eficiente”, afirmou Neves.

O prefeito também revelou que outras instituições privadas já demonstraram interesse em aderir à parceria.

Prefeito de Niterói comemorou a parceria e acredita que a cidade tem muito a ganhar na área da saúde | Foto: Enzo Britto

“A conversa com outros hospitais está muito positiva. Niterói tem o principal polo de saúde privada do estado, depois da capital, e um setor consciente da sua responsabilidade social. É um programa inteligente, que desonera as clínicas e, ao mesmo tempo, presta um serviço gratuito e de qualidade à população”, completou.

Com o “Agora Tem Especialista”, a expectativa é que Niterói se torne referência nacional na integração entre o SUS e a rede privada, ampliando o acesso à saúde pública e garantindo atendimento rápido, gratuito e humanizado.

“É tempo de avançar”, finalizou o ministro Alexandre Padilha.